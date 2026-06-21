鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-21 20:00

人工智慧（AI）基礎設施投資狂潮持續推升全球資本市場規模，但隨之而來的債務風險也逐漸浮上水面。一方面，雲端巨頭未來數年的資本支出規模已直逼數兆美元等級，且相當比例仰賴舉債；另一方面，企業端卻已開始為居高不下的 AI 使用成本喊卡，雙重訊號顯示這場 AI 投資盛宴正進入新的檢驗階段。

高盛最新報告預估，從 2025 年到 2030 年，超大規模雲端業者在 AI 與資料中心領域的資本支出將累計達到 5.3 兆美元，堪稱史上規模空前的資本開支週期。

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報告同時指出，這些雲端巨頭勢必得向各類市場尋求融資，並可能在流動性信用市場上面臨飽和瓶頸。

紐約大學榮譽教授 Gary Marcus 轉發相關分析時，稱高盛這段話「令人不安」。他表示，如今的問題已不是超大規模 AI 模式會不會崩潰，而是屆時的「附帶損害」會有多大。

Marcus 進一步直言，雲端巨頭幾乎不可能單靠自身收回這 5.3 兆美元的投資，除非靠龐大的政府補貼從納稅人身上彌補缺口，而這正是業者打算採取的路線。

摩根士丹利的測算則提供了更細的資金結構。該行估計，到 2028 年全球資料中心建設的資本支出將逼近 2.9 兆美元，資金來源大致包括：

超大規模業者自有現金流約 1.4 兆美元；

企業債約 2000 億美元；

資產證券化信貸約 1500 億美元；

私募信貸與資產抵押及合資債務約 8000 億美元；

以及其他資本約 3500 億美元。

換言之，這波 AI 基建投資相當大一部分仍是靠信貸支撐。

值得留意的是，由於能發行巨額公司債的雲端業者就那麼幾家，市場已開始擔心發行人過度集中的風險。

加上資料中心本身並非單一資產，而是涵蓋土地、電力、網路、建築、冷卻系統與伺服器設備的複合體，融資需求因此外溢到基建基金、不動產基金、私募信貸與企業債等多個市場。

一旦市場出現系統性調整，損失傳導的鏈條恐將比網路泡沫時期更為錯綜複雜。

企業集體喊卡：從「盡情使用」到「AI 財務紀律」

就在資本市場端持續加碼之際，企業使用端卻出現明顯降溫訊號。隨著 AI 運算成本攀升，企業正重新評估每一次查詢與自動化流程是否真的「划算」。

其中，叫車巨頭 Uber (UBER-US) 是最具代表性的案例之一。據報導，Uber 今年 4 月就已用完原本編列給整年的 AI 預算，因此宣布對員工使用單一 AI 工具的月度用量設下 1500 美元上限。

Uber 總裁兼營運長 Andrew Macdonald 坦言，如今要證明 AI 支出的合理性越來越困難，很難在花費與實際產品效益之間劃出明確的因果關係。

沃爾瑪 (WMT-US) 同樣對內部 AI 助手的使用量設置上限。該公司全球技術長 Suresh Kumar 表示，旗下程式開發平台 Code Puppy 的使用量「急速飆升」，如今已是該退一步重新檢視的時刻。

這波降溫背後，反映的是計費模式的結構性轉變。隨著 Anthropic、OpenAI 等主要業者陸續將部分服務由固定訂閱制改為按用量（token）計費，企業對每一筆提示詞與自動化流程的成本也變得更加敏銳。

軟體公司 Workato 技術長 Carter Busse 就形容，Anthropic 改採按量計費後，公司單日支出一度暴增 7 倍，讓他不禁感嘆「我們創造了一個怪物」。

德勤（Deloitte）全球生成式 AI 業務負責人 Costi Perricos 指出，運算成本議題如今已進入財務長與董事會的視野。他表示，消費者與企業過去一直被告知 AI 便宜甚至免費，但事實並非如此。

OpenAI 執行長 Sam Altman 本月也坦承，成本已成為今年客戶面臨的「重大課題」，而這個話題在去年幾乎無人提及。

降本浪潮 vs. 實驗室估值，矛盾正在浮現

企業端的降本動作，也對 AI 產業鏈上游構成壓力。Anthropic 與 OpenAI 都計畫於今年稍晚上市，估值上看兆美元規模，但企業普遍緊縮 AI 支出的趨勢，正對兩家公司的營收成長預期帶來潛在威脅。

面對這股壓力，各大平台已開始調整策略，引導用戶轉向價格較低的非尖端模型，以維持使用率。

GitHub 營運長 Kyle Daigle 透露，微軟 (MSFT-US) 已提前與客戶溝通定價變化，並強調並非所有任務都需要動用最先進的尖端模型。