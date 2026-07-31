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世界黃金協會（WGC）最新報告指出，儘管第二季全球央行淨購金量回升至 289 噸、創歷史新高，但全年購金規模恐難延續去年高峰。這意味著，過去四年推升金價走強「央行購金潮」，其作為黃金多頭支柱的支撐力道，可能正在逐步減弱。
WGC 也針對全球央行購金數據進行重大修正。數據顯示，今年第一季全球央行購金量從原先估計的 244 噸大幅下調至 57 噸，創下逾 15 年以來的第一季新低。
過去四年，各國央行因應投資組合多元化、去美元化以及地緣政治風險，持續大規模增持黃金，成為推動金價創下歷史紀錄的關鍵動力。
然而，此次數據的大幅下修引發市場關注。WGC 官方解釋，調整主因為「部分交易被重新分類」，即部分原先歸類為官方買家的交易，現在被劃入「場外交易及其他」類別。
此現象凸顯出當前央行購金數據統計的困難度。由於央行對於黃金購買活動並無強制揭露義務，加上自俄烏衝突爆發以來，部分開發中經濟體為規避制裁風險，傾向減少披露其持金動態。
WGC 市場策略師 John Reade 坦言，自 2022 年起，央行公開披露資訊的品質明顯下滑，統計過程更演變成一場追蹤與反追蹤的「貓鼠遊戲」。
儘管年度數據預期下修，WGC 仍強調各國央行對黃金的長線需求並未改變。根據其今年 6 月發布的《2026 年全球央行黃金儲備調查》，有高達 45% 的儲備管理者計畫在未來一年內增加黃金持有量，創下歷史新高。
WGC 央行部門主管 Shaokai Fan 指出，金價近期回調並未影響央行增持意願，各國對黃金的看好程度甚至比以往更加積極。
雖然央行購金的數據統計因揭露隱蔽性而出現誤差，且年度總量恐較去年下滑，但黃金作為避險資產的核心地位依然穩固，央行仍將持續保持強勁的淨購買步伐，為金價提供堅實的底部支撐。
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