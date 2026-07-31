鉅亨網新聞中心 2026-07-31 11:16

世界黃金協會（WGC）最新報告指出，儘管第二季全球央行淨購金量回升至 289 噸、創歷史新高，但全年購金規模恐難延續去年高峰。這意味著，過去四年推升金價走強「央行購金潮」，其作為黃金多頭支柱的支撐力道，可能正在逐步減弱。

WGC 也針對全球央行購金數據進行重大修正。數據顯示，今年第一季全球央行購金量從原先估計的 244 噸大幅下調至 57 噸，創下逾 15 年以來的第一季新低。

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然而，此次數據的大幅下修引發市場關注。WGC 官方解釋，調整主因為「部分交易被重新分類」，即部分原先歸類為官方買家的交易，現在被劃入「場外交易及其他」類別。

WGC 市場策略師 John Reade 坦言，自 2022 年起，央行公開披露資訊的品質明顯下滑，統計過程更演變成一場追蹤與反追蹤的「貓鼠遊戲」。

儘管年度數據預期下修，WGC 仍強調各國央行對黃金的長線需求並未改變。根據其今年 6 月發布的《2026 年全球央行黃金儲備調查》，有高達 45% 的儲備管理者計畫在未來一年內增加黃金持有量，創下歷史新高。