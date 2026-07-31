鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-31 11:26

7 月最後一個交易日，台股今 (31) 日展開報復性反彈，加權指數盤中一度大漲 2,962 點、直逼 43,000 點大關；護國神山台積電 (2330-TW) 同步勁揚 195 元，最高觸及 2,400 元，大盤與台積電雙雙刷新歷史單日最大漲點紀錄。在大盤強勢領漲帶動下，槓桿型正向 2 倍 ETF 全面開攻，其中甫完成分割的群益臺灣加權正 2(00685L-TW) 盤中大漲近 18%，成交量衝破 42 萬張；元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 亦大漲逾 17%，成交量站上 40 萬張，成為盤面交投焦點。

台股飆近3000點創史上最大漲點 抄底大軍瘋搶這兩檔正2 ETF。(圖：shutterstock)

回顧先前盤勢，台股連續三個交易日急挫，累計大跌 3,700.89 點、跌幅達 8.48%。然而，散戶與法人進場逢低承接意願濃厚，交投持續熱絡。統計近三個交易日成交量前三名，分別為群益 00685L、主動統一升級 50(00403A-TW) 以及元大 00631L。其中 00685L 連續三天登頂成交人氣王，前三名中更由正 2 ETF 搶下兩席，顯示市場資金在修正期展現強烈的抄底企圖。

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法人分析，00685L 於月初完成「1 拆 24」分割，成為目前市場上價格最親民的台股正 2 ETF。憑藉「低單價、高流動性、低管理費」三大優勢，在大盤震盪拉回之際，迅速躍升為市場資金避風港與低檔布局首選。

目前台灣市場上共有四檔台股正 2 ETF，包含群益 00685L、元大 00631L、國泰臺灣加權正 2(00663L-TW) 及富邦臺灣加權正 2(00675L-TW)。除 00675L 外，其餘三檔均已完成分割，其中又以 00685L 盤中市價最為親民。

值得注意的是，四檔正 2 ETF 的經理管理費率落差頗大。市場最高費率達 1.0%，而 00685L 管理費僅 0.3%，兩者相差逾 3 倍。法人提醒，管理費屬於內扣的隱形成本，長期累積下來對報酬率影響顯著，投資人在挑選槓桿型工具時不可輕忽。

展望後市，群益投信台股 ETF 研究團隊表示，AI 長線發展趨勢不變，台股具備獲利與資本雙成長利多，在基本面穩健支撐下，對下半年表現維持樂觀看待。

00685L 基金經理人洪祥益指出，近期盤勢劇烈震盪屬於「健康的回檔」，而非產業需求轉弱。在科技業成長動能明確及內需穩健帶動下，中長線趨勢持續看好。不過，洪祥益提醒，正 2 ETF 設有「每日重新平衡」機制，當市場下跌時資產縮水幅度會加倍放大，投資人需精確評估自身風險承受度。