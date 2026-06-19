鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 11:03

美國總統川普在 Truth Social 上的一則貼文，意外點燃市場對英特爾 (INTC-US) 晶圓代工業務迎來重大突破的樂觀情緒，帶動股價大幅上漲。然而，知情人士指出，部分英特爾高層事前並不知道川普將公布這項消息，並對總統的表態感到驚訝。

英特爾和蘋果根本「還沒談好」？(圖：Shutterstock)

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這項利多消息隨即推動英特爾股價飆漲。不過，川普發文後，《Semafor》引述消息人士指出，蘋果與英特爾確實已就美國本土製造合作進行數月磋商，但交易現況無法確認。

消息一出，英特爾股價 18 日開盤跳空大漲 8.8%，盤中漲幅一度達雙位數，即便 Semafor 隨後的報導出爐也未受影響，日內漲幅最高來到近 11.9%，最終收漲 10.64%，收於 133.99 美金，並帶動整體半導體股走揚。費城半導體指數盤中一度大漲逾 6.7%，創下歷史新高。

英特爾與蘋果可能展開晶片合作的消息迅速引發市場熱議。投資人認為，若蘋果成為英特爾的代工客戶，將使英特爾晶圓代工業務獲得迄今為止最具份量的背書。

近年來，蘋果的 A 系列與 M 系列晶片主要委由台積電 (2330-TW) 代工。對仍在努力追趕台積電、三星的英特爾而言，若能拿下蘋果訂單，無疑將大幅提升其先進製程業務的信譽。

不過，據《Semafor》引述消息人士說法，蘋果與英特爾針對在美國製造部分晶片的討論，其實已持續數月之久。消息人士並未透露雙方是否已簽署最終協議，也未說明涉及哪些晶片產品。

報導指出，部分英特爾高層事前並未獲悉川普將公開宣布這項合作，因此對總統的貼文感到意外。

分析認為，這代表川普的貼文可能早於企業正式的對外揭露程序，也可能只是根據雙方既有接觸所做出的公開表態。

英特爾代工業務急需「蘋果級客戶」

分析指出，對於英特爾而言，拿下蘋果訂單具有重要的象徵意義。

自陳立武接任執行長以來，英特爾持續推動公司代工部門轉型，希望將自身打造為美國版台積電。川普政府也一直將英特爾視為重振美國先進製造業的重要支柱。

同時，AI 熱潮導致台積電先進產能持續緊俏，也促使大型科技公司開始尋求更多供應來源。市場早已猜測，蘋果可能會在部分產品上增加第二供應商，以降低對台積電的依賴。

不過，即便雙方最終達成合作，業界普遍預期蘋果短期內不太可能將核心的 A 系列或 M 系列處理器全面轉移至英特爾生產，更可能先從部分周邊晶片、低階處理器或封裝業務開始試水溫。

截至目前，蘋果與英特爾均未正式公布合作細節。