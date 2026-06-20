Google連失兩AI大將！AlphaFold之父奔向Anthropic、Transformer共同作者投靠OpenAI

鉅亨網新聞中心 2026-06-20 18:00

Google(GOOGL-US) 的人工智慧（AI）人才版圖，在近日出現劇烈震盪。先是 Transformer 架構共同作者 Noam Shazeer 宣布離開 Google、投奔 OpenAI；緊接著，AlphaFold 之父、諾貝爾化學獎得主 John Jumper 也在 X 上親自宣布，將在任職近九年後離開 Google DeepMind，轉而加入其直接競爭對手 Anthropic。

Google連失兩AI大將。(圖：Shutterstock)

兩天之內，Google 眼睜睜看著兩位足以改寫 AI 產業史的人物，分別被 OpenAI 與 Anthropic 收入麾下。

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AlphaFold 之父跳槽 Anthropic

Jumper 是 AlphaFold 蛋白質結構預測系統的核心人物。

消息一出，DeepMind 執行長 Demis Hassabis 幾乎立即在 X 上回應，感謝 Jumper 過去九年的「非凡合作」，並強調 AlphaFold「改變了世界」。

九年前，正是 Hassabis 親自拍板，讓博士畢業僅六個月、毫無管理經驗的 Jumper 領導 AlphaFold 團隊；如今，這份知遇之恩似乎也未能留住人才。

Jumper 1985 年生於美國阿肯色州，2007 年取得范德堡大學物理與數學學士後赴劍橋大學攻讀理論凝聚態物理，發現方向不合僅取得碩士便離開。

隨後他在紐約 D.E. Shaw Research 從事蛋白質與過冷液體的分子動力學模擬三年，2011 年重返芝加哥大學攻讀理論化學博士，將機器學習應用於蛋白質折疊研究。2017 年取得博士學位後，同年底加入 Google DeepMind。

2020 年，AlphaFold 2 問世，將蛋白質 3D 結構預測準確率提升至平均九成，攻克困擾生物學界半世紀的難題，如今已在 190 個國家、超過 200 萬名研究人員使用，預測結構數量超過 2 億個，廣泛應用於瘧疾疫苗、癌症治療與抗藥性細菌研究。

隨後的 AlphaFold 3 更將預測能力擴展至 DNA、RNA 與小分子。2024 年，他與 Hassabis 共同站上諾貝爾化學獎頒獎台，成為第 100 位與芝加哥大學有關聯的諾獎得主。離職時職銜為 DeepMind 副總裁、工程院士。

外界對其離職原因的解讀，聚焦在「推力」與「拉力」兩端。據《彭博》報導，Jumper 近期工作其實與 Google「AI 程式開發團隊」高度相關，而 DeepMind 內部近月有員工與高階主管擔憂，公司在面向企業的 AI 程式開發工具上缺乏清晰策略，這正是 Anthropic 與 OpenAI 領先的領域。

另一方面，Anthropic 今年在生命科學領域投入可觀資源：去年 10 月推出 Claude for Life Sciences，今年 4 月以約 4 億美元全股票收購計算生物學團隊 Coefficient Bio，6 月 30 日還將舉辦「The Briefing: AI for Science」線上活動。

一位諾獎級蛋白質結構專家此時加入，路線高度吻合。

Transformer 共同作者：從柏克萊輟學生到「最貴在逃牛人」

如果 Jumper 的故事是科學界的傳奇，Shazeer 的經歷則更像一部 AI 創業劇本。

1994 年，Shazeer 拿下國際數學奧林匹克競賽金牌；2000 年從柏克萊輟學進入 Google，成為公司前 100 名員工之一。

他早期改良了拼字檢查器，後來撰寫了 AdSense 核心演算法 PHIL，協助 Google 打磨出極具效益的廣告系統。此後 21 年間，他從工程師一路升至副總裁，見證了整個網路時代的演進。

他在 Google 最關鍵的貢獻，是 2017 年那篇僅 13 頁、由 8 位作者共同完成的論文《Attention Is All You Need》，並排名第二作者。

這篇論文提出的 Transformer 架構，奠定了如今所有大型語言模型的基礎，從對話、搜尋到程式碼補全，幾乎所有 AI 產品背後都運行著這套架構。

論文發表後，Shazeer 希望進一步將 Transformer 打造成真正能與人對話的產品，他與團隊開發出聊天機器人 Meena，後改名為 LaMDA。儘管內部評估效果良好，Google 基於安全與品牌考量，遲遲未對外發布。

等待多時後，2021 年 Shazeer 決定離開，帶著 LaMDA 首席設計師 Daniel De Freitas 共同創辦 Character.AI，讓使用者能與各種個性化 AI 角色對話，迅速成為消費端 AI 產品的現象級案例，估值飆升至十幾億美元。

27 億美元的回購交易

分析稱，要理解 Google 隨後砸下 27 億美元的舉動，得回到 2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT，用戶數僅兩個月便突破一億，震撼整個科技產業。

據報導，Google 內部當時的反應可用「恐慌」形容，不僅啟動紅色警報，半退休的共同創辦人 Sergey Brin 也被重新召回參與會議。然而，當時公司內部最熟悉 Transformer 底層架構的人選，早已不在 Google 陣中。

2024 年 8 月，Google 與 Character.AI 簽署約 27 億美元的技術授權協議。表面上是技術交易，業界普遍理解這筆錢主要是為了讓 Shazeer 回歸。

他重返 Google 後，出任 Google DeepMind 副總裁，並擔任 Gemini 專案共同負責人。

在他帶領下，Gemini 確實交出成績單。到 Gemini 3 這一代，模型在大型語言模型評測平台 LMArena 上登上全球第一，深度推理能力大幅提升，博士級科學問答正確率超過九成，高中數學競賽題目全數正確，程式撰寫能力也躋身第一梯隊，Google 內部稱此為「Gemini 時代」的開啟。

分析指出，就數字成果而言，這筆 27 億美元的投資，看起來沒有白花。

為什麼 Shazeer 還是走了？

一切看似順利，直到 2026 年 6 月 18 日，Shazeer 在 X 上發文宣布：加入 OpenAI。

對 Shazeer 而言，金錢顯然不是離開的理由。他個人身價已逼近 10 億美元。真正的問題，在於 Google 這類大型企業的組織結構本身。

Google 旗下 AI 相關人才規模上萬人，光 DeepMind 內部就將近一萬人，且分散在 Gemini、開源模型 Gemma、影片生成 Veo、TPU 晶片研發、DeepMind 基礎研究，以及 Google Brain 遺留專案等多條不同產品線，各自擁有獨立的績效指標、彙報體系與優先順序。

分析稱，這正是大型企業常見的「部門深井」現象，表面上人才濟濟，實際上部門之間缺乏流通。

在這種規模的組織裡，推動一件事的成本往往不是技術難度，而是內部協調的系統性摩擦：光是釐清彙報對象、預算審批與跨部門整合，就可能耗費數日，等真正動手時，市場機會的窗口可能已經錯過。

相較之下，OpenAI 被外界視為一家「AI 原生」公司，正以最快速度透過 AI 重塑自身組織。該公司積極招募人才、加大投入、加速產品節奏。

據報導，Meta 過去曾開出最高 1 億美元的簽約獎金搶人，OpenAI 隨後將員工平均年股票補償提升至超過 150 萬美元。

但業界觀察認為，這已不僅是薪酬數字的競賽。最頂尖的研究人才，往往不只看待遇，更看重組織的發展勢頭與動能，他們的選擇本身就具有風向標意義。

值得一提的是，先前 AI 研究者 Andrej Karpathy 也選擇加入 Anthropic。目前尚不清楚還有多少頂尖研究人員正在悄悄物色下一份工作，但整體趨勢已相當明顯。

Gemini 模型是否也已落後?

接連失去兩位關鍵人物的同時，也讓外界重新質疑：DeepMind 在模型本身的競爭力上，是否同樣面臨壓力?

根據 Artificial Analysis 智慧指數，Anthropic 新推出的模型一上線即登頂榜單，且大幅領先第二名，前兩名皆由 Anthropic 模型包辦，相較之下 Google 的 Gemini 評分已退居第二梯隊之外，甚至被中國開源模型智譜 GLM-5.2 反超。

備受期待的 Gemini 3.5 Pro 則一再延期，該模型雖於 5 月 19 日 Google I/O 大會上預告，執行長 Sundar Pichai 當時承諾「再給我們一個月」卻引來台下噓聲，但截至 6 月中旬，仍僅對部分 Vertex 企業客戶提供有限預覽，尚未正式對外公開。

另有網路傳言指出，DeepMind 內部團隊瀰漫著沮喪情緒，有員工直言：在文字、圖像、影片、語音甚至視覺等領域都缺乏站上技術最尖端的模型，即便投入大量資源、耗費數月時間仍無法推出真正具突破性的產品，令人質疑公司方向是否出了問題。