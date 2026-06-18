鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 23:00

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首場利率決策會議震撼市場，高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 認為，華許明確偏鷹派的立場將使短天期美債波動加劇，但長天期公債價格波動有望逐步趨緩。

華許效應發酵？高盛預測短債震盪加劇、長債吸引力提升(圖：REUTERS/TPG)

高盛資產管理固定收益與流動性解決方案全球主管兼投資長 Kay Haigh 表示，華許在會後記者會上傳遞出「毫不含糊的鷹派訊號」，明確將抑制通膨列為當前首要任務，此舉出乎市場預料，也促使交易員迅速調整對利率路徑的預期。

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根據彭博彙編數據，目前市場預估 Fed 在 9 月升息的機率已超過 80%，甚至開始反映 10 月前升息超過一次的可能性。相比之下，就在本周稍早，市場普遍認為最快要到 12 月才有升息機會。

Haigh 指出，未來美債市場波動將主要集中在 2 年期公債。由於華許強調 Fed 將更加關注通膨，同時減少前瞻指引 (forward guidance) 的使用，並採取更依賴經濟數據的決策方式，市場對政策走向的猜測將更加頻繁，進而推高短端殖利率波動。

被視為最能反映 Fed 政策預期的 2 年期美債殖利率，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議後大幅震盪。該殖利率周三單日飆升 13 個基點，不僅創下 2025 年 4 月以來最大漲幅，也追平 2008 年以來 Fed 利率決策日的最大升幅紀錄。

與此同時，長天期公債則呈現不同景象。30 年期美債殖利率周四一度跌至兩個月低點，反映市場相信華許將更積極控制通膨，進而穩定長期物價預期。

在此次會議之前，華爾街原本普遍認為 Fed 已結束降息周期，但市場仍對華許是否會受到美國總統川普影響抱持觀望態度。川普過去曾多次批評前主席鮑爾 (Jerome Powell) 降息幅度不足，而華許正是由川普提名接掌 Fed。

不過，Haigh 認為，華許不僅重申將推動通膨回落至 2% 目標，也透過全新的政策溝通方式展現獨立性。此外，Fed 同時宣布成立五個專案工作小組，檢討包括經濟預測模型、政策執行架構等多項核心機制。