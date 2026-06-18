鉅亨網編譯段智恆 2026-06-19 03:00

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首場政策會議引發市場劇烈震盪，債券交易員迅速調整利率預期，大舉押注 Fed 最快將於 7 月恢復升息，帶動聯邦基金利率期貨交易量創下歷史新高。

根據芝加哥商業交易所 (CME) 周四 (18 日) 公布的數據，超過 50 萬口聯邦基金利率期貨合約易手，約為過去 20 個交易日平均水準的 4 倍，創下歷史最高紀錄。市場普遍認為，這波交易熱潮反映投資人正積極布局 Fed 提前升息的可能性。

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ABN AMRO Investment Solutions 投資長 Boucher 指出，華許在記者會上鮮少提及就業市場，反而將穩定物價置於更核心的位置，顯示其任內 Fed 將更加聚焦於對抗通膨。

華許周三釋出明確鷹派訊號，重申將致力於讓通膨重返 2% 目標，引發市場重新評估利率路徑。最新 CME 數據顯示，與 8 月聯邦基金利率相關的期貨合約新增大量部位，未平倉量 (Open Interest) 單日增加約 6.7 萬口，相當於該天期總未平倉部位的約 15%。

由於 8 月聯邦基金利率期貨在 9 月利率決策會議前即到期，因此相關交易被視為市場正押注 Fed 可能在下一次、也就是 7 月 31 日的政策會議上採取升息行動。這類合約向來被避險基金與資產管理公司用來管理利率風險，或押注未來政策方向。

與此同時，另一項反映利率預期的重要工具——有擔保隔夜融資利率 (SOFR) 期貨市場，則出現大規模平倉現象。數據顯示，與 2026 年 6 月相關的 SOFR 期貨未平倉量減少約 9 萬口，顯示部分原本押注降息的資金正快速撤離。

事實上，在 Fed 周三公布決策前，利率交換市場幾乎認為 7 月升息機率接近零。但隨著華許展現強硬抗通膨立場，目前市場已將未來六周內升息 1 碼 (25 個基點) 的機率推升至接近五成。

儘管債市一度因 Fed 訊號而遭到拋售，但周四稍晚美債價格回穩，10 年期美債殖利率一度下跌約 5 個基點至 4.44%。