美以傳擬轟炸伊朗能源設施 最快本週末展開行動

鉅亨網編譯許家華 2026-08-01 09:10

根據 CBS News 引述知情人士報導，美國與以色列正規劃針對伊朗能源基礎設施展開新一輪轟炸行動，最快可能於本週末發動攻擊。不過，美國總統川普尚未正式批准最終軍事行動，因此相關計畫仍存在變數。

（圖：REUTERS/TPG）

報導指出，若行動成真，將是美以對伊朗軍事衝突以來，針對伊朗能源設施最猛烈的攻擊之一，打擊目標將聚焦於能源相關基礎建設，可能進一步衝擊伊朗石油與能源供應能力。

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知情人士表示，美以雙方曾討論，希望在週一全球金融市場開盤前完成相關軍事行動，以降低市場在交易期間面臨突發事件的不確定性，同時避免攻擊消息在開市後引發更劇烈的市場波動。

截至目前為止，白宮與以色列官方均未公開證實 CBS News 的報導內容，也未公布可能的攻擊時間與目標細節。消息人士則表示，川普仍握有最終決策權，是否執行攻擊仍須等待最後批准。