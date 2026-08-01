鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-01 08:30

《Yahoo Finance》報導，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運量周五 (7/31) 降至新低，美國總統川普表示，結束衝突並讓這條幾乎陷入停擺的重要航道恢復正常運作，可能還需要數周時間。

當被問及美國削弱伊朗干擾荷姆茲海峽航運能力的行動時，川普並未給出明確答案，「這很難說，大多數人可能早就放棄了。」他同時承認，伊朗仍保有一定的攻擊能力，「他們很強悍，所以這點我得給他們一些肯定。」

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船舶追蹤機構 Kpler 最新數據顯示，荷姆茲海峽航運量大幅下滑，周四僅有 5 艘船通行。

這些船隻皆採取較靠近伊朗的北側航道，而沒有任何船舶行經美國較偏好的、靠近阿曼一側航線。

戰爭爆發前，平均每天有超過 100 艘船舶通過荷姆茲海峽，運輸全球約五分之一的石油。

6 月一度短暫停火，航運量暫時回升，但近幾周戰火再起後，這條重要水道再度陷入近乎停擺，目前每日通行船舶已降至個位數。

伊朗新成立的「波斯灣海峽管理局 (Persian Gulf Strait Authority)」周五聲稱，由於美國的軍事行動，「目前已無法通行荷姆茲海峽」，並宣布將暫停核發通行許可。該機構先前曾表示，最快可能於秋季開始向通行船舶徵收通行費。

美國官員隨即駁斥這項說法，稱其並非事實，並強調荷姆茲海峽仍對商業船舶開放。但由於安全疑慮，多數航運公司仍選擇暫停通行。

美伊交火恐進一步升級

川普周五在總統度假地大衛營 (Camp David) 主持內閣會議時，也回應近期支持度下滑，以及美國民眾對經濟放緩與通膨居高不下的擔憂。外界普遍認為，這些問題與持續中的美伊衝突有關。

本周稍早公布的奎尼匹克大學 (Quinnipiac University) 全國民調顯示，僅 28% 選民認可川普處理伊朗戰事的方式。

不過，川普表示，美國民眾應做好準備，未來幾周美伊雙方仍可能持續互相攻擊。

川普談到，「我們會非常猛烈地打擊他們，終有一天他們會說：『我們真的受不了了。』」

川普也表示，他對與伊朗的外交談判「正逐漸失去信心」，並未透露是否已安排下一輪談判。

川普接連發表上述言論，也意味著外界短期內恐怕難以期待戰事迅速結束。過去幾周，美軍一再表示，軍事行動主要是為了解決荷姆茲海峽的航運安全問題。

美國中央司令部表示，其目標是「降低伊朗對航經荷姆茲海峽的民用船員與商業船舶所構成的威脅。」