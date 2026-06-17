鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-18 05:14

美國與伊朗達成的臨時和平協議內容正式曝光。根據美國政府高層官員週三 (17 日) 向媒體宣讀的美伊 14 點諒解備忘錄 (MOU) 全文，美伊雙方宣布立即終止軍事衝突，並將在 60 天內展開最終核協議談判。

美官員宣讀14點諒解備忘錄全文 (圖：shutterstock)

協議內容涵蓋解除海上封鎖、恢復荷姆茲海峽通航、放寬石油出口限制、解凍伊朗資產，以及未來取消所有對伊制裁等重大安排。

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這份備忘錄由美國政府高層官員向媒體宣讀，正式文本尚未公開。

1. 宣布戰爭立即永久結束

美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國，以及雙方在目前戰爭中的盟友，透過簽署本諒解備忘錄，宣布包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動立即且永久終止，並承諾自此不再對彼此發動任何戰爭或軍事行動，也不以武力或武力威脅對待彼此，同時確保黎巴嫩的領土完整與主權。

最終協議將確認包括黎巴嫩在內所有戰線戰爭永久結束，以及本段其他規定。

2. 尊重彼此主權

美國與伊朗承諾尊重彼此的主權與領土完整，並避免干涉對方內政。

3. 60 天內完成最終協議

美國與伊朗承諾在最長 60 天內談判並達成最終協議，必要時可經雙方同意延長。

4. 美國解除海上封鎖

本備忘錄簽署後，美國將開始撤除對伊朗的海上封鎖，以及任何干擾或阻礙措施，並在 30 天內全面終止海上封鎖。

在此期間，伊朗將依照戰前航運流量逐步恢復船舶通行。

此外，美國進一步承諾，在最終協議達成後 30 天內，將部隊撤離伊朗周邊地區。

5. 伊朗恢復荷姆茲海峽商船通行

備忘錄簽署後，伊朗將盡最大努力，確保商業船舶在波斯灣與阿曼海之間安全航行，並在 60 天內不收取任何費用。

商船交通將立即開始恢復。考量到伊朗需要排除技術與軍事障礙，以及進行掃雷作業，完整航運將在 30 天內恢復。

伊朗將與阿曼蘇丹國展開對話，並與其他波斯灣沿岸國家協商，依據國際法及海峽沿岸國家的主權權利，共同界定荷姆茲海峽未來的管理與海事服務安排。

6. 美國承諾提供至少 3,000 億美元重建計畫

美國將與區域夥伴合作，制定一項總額至少 3,000 億美元的最終計畫，用於伊朗的重建與經濟發展。

執行機制將作為最終協議的一部分，在 60 天內完成。

美國將提供所有必要的執照、豁免及許可，以支持相關金融交易。

7. 美國承諾終止所有制裁

美國承諾，在最終協議的一致時間表下，終止針對伊朗的所有制裁，包括：

聯合國安理會決議相關制裁；

國際原子能總署（IAEA）理事會決議；

美國單方面制裁；

美國主要制裁與次級制裁。

美伊雙方承認解除制裁的重要性，並表示將立即在談判中處理相關議題，以達成共同協議。

8. 伊朗重申不發展核武

伊朗再次確認，不會取得或發展核武器。

美國與伊朗同意，將依據雙方共同商定的機制處理現有濃縮核材料，其最低處理方式為在國際原子能總署監督下於現場進行降濃縮。

雙方也同意，將討論濃縮活動及其他與伊朗核能需求相關、經雙方同意的議題，前提是最終協議建立令人滿意的框架。

最終協議將確認本段規定。

雙方承認核議題的重要性，並表明將立即展開相關談判，以達成共同協議。

9. 最終協議完成前維持現狀

在最終協議達成前，美國與伊朗同意維持現狀。

伊朗將維持現有核計畫狀態；

美國不會實施新的制裁；

美國也不會向中東地區增派部隊。

10. 美國允許伊朗恢復石油出口

美國承諾，自備忘錄簽署起，直到制裁正式終止之前，美國財政部將對伊朗原油、石油產品及其衍生品出口發出豁免。

相關服務，包括：

銀行交易；

保險；

運輸；

其他相關服務；

均將獲得豁免。

11. 解凍伊朗海外資產

美國承諾，在本備忘錄開始執行後，將使伊朗遭凍結或受限制的資金與資產恢復可使用狀態。

雙方將在談判期間共同商定資金釋放程序。

無論資金仍保留在原帳戶或轉移至其他帳戶，都應可供伊朗中央銀行指定的最終受益人自由使用。

美國承諾提供所有必要執照與授權。

12. 建立監督機制

美國與伊朗同意建立一套執行機制，以監督本備忘錄以及未來最終協議的落實情況。

13. 啟動最終協議談判

在本備忘錄簽署後，並且第 1、4、5、10 與 11 條開始執行且持續落實的前提下，美國與伊朗將就其餘條文展開最終協議談判。

14. 最終協議將由聯合國安理會決議確認