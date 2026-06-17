美官員宣讀14點諒解備忘錄全文
鉅亨網編譯羅昀玫
美國與伊朗達成的臨時和平協議內容正式曝光。根據美國政府高層官員週三 (17 日) 向媒體宣讀的美伊 14 點諒解備忘錄 (MOU) 全文，美伊雙方宣布立即終止軍事衝突，並將在 60 天內展開最終核協議談判。
協議內容涵蓋解除海上封鎖、恢復荷姆茲海峽通航、放寬石油出口限制、解凍伊朗資產，以及未來取消所有對伊制裁等重大安排。
這份備忘錄由美國政府高層官員向媒體宣讀，正式文本尚未公開。
1. 宣布戰爭立即永久結束
美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國，以及雙方在目前戰爭中的盟友，透過簽署本諒解備忘錄，宣布包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動立即且永久終止，並承諾自此不再對彼此發動任何戰爭或軍事行動，也不以武力或武力威脅對待彼此，同時確保黎巴嫩的領土完整與主權。
最終協議將確認包括黎巴嫩在內所有戰線戰爭永久結束，以及本段其他規定。
2. 尊重彼此主權
美國與伊朗承諾尊重彼此的主權與領土完整，並避免干涉對方內政。
3. 60 天內完成最終協議
美國與伊朗承諾在最長 60 天內談判並達成最終協議，必要時可經雙方同意延長。
4. 美國解除海上封鎖
本備忘錄簽署後，美國將開始撤除對伊朗的海上封鎖，以及任何干擾或阻礙措施，並在 30 天內全面終止海上封鎖。
在此期間，伊朗將依照戰前航運流量逐步恢復船舶通行。
此外，美國進一步承諾，在最終協議達成後 30 天內，將部隊撤離伊朗周邊地區。
5. 伊朗恢復荷姆茲海峽商船通行
備忘錄簽署後，伊朗將盡最大努力，確保商業船舶在波斯灣與阿曼海之間安全航行，並在 60 天內不收取任何費用。
商船交通將立即開始恢復。考量到伊朗需要排除技術與軍事障礙，以及進行掃雷作業，完整航運將在 30 天內恢復。
伊朗將與阿曼蘇丹國展開對話，並與其他波斯灣沿岸國家協商，依據國際法及海峽沿岸國家的主權權利，共同界定荷姆茲海峽未來的管理與海事服務安排。
6. 美國承諾提供至少 3,000 億美元重建計畫
美國將與區域夥伴合作，制定一項總額至少 3,000 億美元的最終計畫，用於伊朗的重建與經濟發展。
執行機制將作為最終協議的一部分，在 60 天內完成。
美國將提供所有必要的執照、豁免及許可，以支持相關金融交易。
7. 美國承諾終止所有制裁
美國承諾，在最終協議的一致時間表下，終止針對伊朗的所有制裁，包括：
- 聯合國安理會決議相關制裁；
- 國際原子能總署（IAEA）理事會決議；
- 美國單方面制裁；
- 美國主要制裁與次級制裁。
美伊雙方承認解除制裁的重要性，並表示將立即在談判中處理相關議題，以達成共同協議。
8. 伊朗重申不發展核武
伊朗再次確認，不會取得或發展核武器。
美國與伊朗同意，將依據雙方共同商定的機制處理現有濃縮核材料，其最低處理方式為在國際原子能總署監督下於現場進行降濃縮。
雙方也同意，將討論濃縮活動及其他與伊朗核能需求相關、經雙方同意的議題，前提是最終協議建立令人滿意的框架。
最終協議將確認本段規定。
雙方承認核議題的重要性，並表明將立即展開相關談判，以達成共同協議。
9. 最終協議完成前維持現狀
在最終協議達成前，美國與伊朗同意維持現狀。
- 伊朗將維持現有核計畫狀態；
- 美國不會實施新的制裁；
- 美國也不會向中東地區增派部隊。
10. 美國允許伊朗恢復石油出口
美國承諾，自備忘錄簽署起，直到制裁正式終止之前，美國財政部將對伊朗原油、石油產品及其衍生品出口發出豁免。
相關服務，包括：
- 銀行交易；
- 保險；
- 運輸；
- 其他相關服務；
均將獲得豁免。
11. 解凍伊朗海外資產
美國承諾，在本備忘錄開始執行後，將使伊朗遭凍結或受限制的資金與資產恢復可使用狀態。
雙方將在談判期間共同商定資金釋放程序。
無論資金仍保留在原帳戶或轉移至其他帳戶，都應可供伊朗中央銀行指定的最終受益人自由使用。
美國承諾提供所有必要執照與授權。
12. 建立監督機制
美國與伊朗同意建立一套執行機制，以監督本備忘錄以及未來最終協議的落實情況。
13. 啟動最終協議談判
在本備忘錄簽署後，並且第 1、4、5、10 與 11 條開始執行且持續落實的前提下，美國與伊朗將就其餘條文展開最終協議談判。
14. 最終協議將由聯合國安理會決議確認
最終協議將透過具有法律拘束力的聯合國安全理事會決議予以正式確認。
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