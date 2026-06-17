鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-17 23:00

人工智慧 (AI) 基建熱潮所引發的缺貨問題，讓相關公司股價拉出長紅，不過一名避險基金巨星警告，這種所謂的「AI 瓶頸交易」(AI bottleneck trade) 正在退燒。

避險基金巨星宣告：AI瓶頸交易正在退燒 (圖:Shutterstock)

「AI 瓶頸交易」指的是參與 AI 建設重要環節的企業，例如 DRAM 等記憶體晶片製造商，在 Atreides Management 公司管理合夥人 Gavin Baker 看來，這場瓶頸交易已接近尾聲。

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他特別指出日本味之素 (Ajinomoto) 的決策做為佐證。味之素股價今年來大幅飆升，但該公司最近拒絕調漲一項核心產品價格，該產品用來隔絕連接處理器與晶片電路層。

Baker 說：「現在每個人都在問 Claude『下一個瓶頸是什麼？』這曾是過去一年的市場遊戲。不過下一個遊戲將是，在跨越這些瓶頸之後，究竟什麼才具備持久的特許經營價值，不論那究竟是什麼。」

貝克把焦點轉向他身為早期投資人的 SpaceX，他說：「首先是他們能多快引入地面算力。目前看來，他們將 GW 等級電力轉化為獲利的效率，很可能高於其他任何人。」

他接著說：「整個生態系統中的每個人，都有極強的誘因將土地與電力交到能夠使其運作的人手中，因為當 GPU 正式通電運作時，每個人都能開始賺到更多錢。」

SpaceX 執行長馬斯克本月稍早提出建立太陽能軌道 AI 資料中心的遠大計畫，以解決日益增長的 AI 能源需求。SpaceX 表示，旗下首顆 AI 衛星能夠處理 150KW 的 AI 運算，目標是到 2027 年底前，達到每年 1GW 的規模。

因此貝克認為，SpaceX 何時有能力增加 GW 等級的電力，將至關重要。

儘管貝克與馬斯克一樣，對在月球上建立城市以及小行星採礦等想法感到相當興奮，但貝克表示，SpaceX 仍具備其他「更為切實的近期驅動因素」。

原因在於，SpaceX 已經大手筆訂購輝達 (NVDA-US) 高達 20% 的 Rubin 晶片。

貝克特別指出，SpaceX 首次公開發行 (IPO) 有一個未被市場充分重視的面向：超過 1 萬名員工認購了公司股票。他指出，這正好反駁外界對 SpaceX 股票閉鎖期所提出的各種分析。