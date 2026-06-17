鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 22:40

國際能源署 (IEA) 周三 (17 日) 發布月度石油市場報告指出，隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 逐步恢復通航、中東原油供應回升，全球石油市場有望在 2027 年出現大幅供給過剩局面。IEA 預估，2027 年全球原油供應將增加約 800 萬桶 / 日，而需求僅增加約 200 萬桶 / 日，供需缺口可能擴大至逾 500 萬桶 / 日。

中東原油回歸市場！IEA示警2027年恐現龐大供給過剩(圖：REUTERS/TPG)

這是 IEA 首度針對 2027 年石油市場提出完整展望。該機構認為，美國與伊朗達成臨時和平協議後，伊朗重新開放荷姆茲海峽，美國也解除對伊朗的海上封鎖措施，有望結束史上最大規模的石油供應中斷事件。

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根據 IEA 估算，自美國與以色列 2 月底對伊朗展開軍事行動以來，中東地區約有超過 1,400 萬桶 / 日的原油供應受到影響，對全球能源市場造成巨大衝擊。

中東供應逐步回歸 2027 年恐現龐大過剩

IEA 表示，荷姆茲海峽運輸量其實自 6 月初已開始改善，主要受惠於阿曼灣 (Gulf of Oman) 一帶船對船轉運活動增加。中東原油出口量已從 5 月低點的 960 萬桶 / 日，回升至約 1,200 萬桶 / 日。

報告指出，若美伊協議能夠持續推進，波斯灣地區原油產量與出口可望逐步恢復，尤其在美國解除封鎖後，伊朗原油出口將全面重返市場，進一步推升全球供給。

IEA 預測，2026 年全球原油供應仍將減少 390 萬桶 / 日，主要因中東減產幅度超過美洲地區增產規模。不過到了 2027 年，隨著中東產能大量回歸，市場將迅速轉向供給過剩。

根據路透計算，IEA 最新預測意味著 2026 年全球石油市場仍將出現約 92 萬桶 / 日的供給缺口，較前一次報告估計的 178 萬桶 / 日赤字明顯縮小；但 2027 年則可能轉為每日供過於求 505 萬桶，甚至高於 IEA 去年 11 月預估的 409 萬桶供給過剩規模。

IEA 指出，大量新增供給將為市場帶來喘息空間，各國除了能夠回補因戰爭消耗的商業庫存，也可趁機建立新的戰略石油儲備，重新檢視能源安全政策。

不過，IEA 也提醒，中東供應復甦仍面臨風險，包括排雷作業耗時、航運安排尚未完全恢復，以及地緣政治不確定性等因素，都可能影響復甦進度。

庫存持續下滑 需求破壞擴散至全球

儘管市場預期未來供應將大幅增加，但短期內全球石油庫存仍持續下降。

IEA 表示，自 2 月 28 日戰爭爆發以來，全球石油庫存平均每日減少 380 萬桶，其中 5 月單月庫存降幅更高達 460 萬桶 / 日。該機構警告，在市場真正轉向供給過剩前，庫存可能進一步跌至歷史低點。

需求方面，IEA 預估 2026 年全球石油需求將減少 110 萬桶 / 日，此前 4 月至 6 月期間需求已大幅下滑約 500 萬桶 / 日。報告指出，原本僅限於受伊朗戰爭直接衝擊地區的需求疲弱現象，如今已擴散至全球各主要市場，尤其柴油等燃料需求已在多數地區出現壓力跡象。