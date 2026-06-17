鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 01:30

美國能源資訊署 (EIA) 周三 (17 日) 公布數據顯示，位於奧克拉荷馬州庫欣 (Cushing) 的美國最大商業原油儲存中心庫存已連續第八周下降，降至約 2,000 萬桶，創 2014 年以來新低，也逼近市場普遍認定的最低運作水位，引發市場對美國能源供應緩衝能力的擔憂。

美國油庫拉警報！關鍵儲油中心降至危險水位(圖：REUTERS/TPG)

庫欣被譽為「世界管線十字路口」(Pipeline Crossroads of the World)，是美國原油市場最重要的實體交割樞紐之一，連接加拿大、德州、北達科他州等主要產油區與墨西哥灣沿岸及中西部煉油廠。其庫存變化向來被視為衡量美國原油供需狀況的重要指標，對西德州原油 (WTI) 期貨定價也具有關鍵影響。

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此次庫存持續下滑，主要與伊朗戰爭期間美國原油出口大幅增加有關。由於戰事一度導致約 20% 的全球能源運輸受阻，美國原油出口量攀升至歷史高點，以填補國際市場供應缺口，也加速消耗國內庫存。

根據 EIA 資料，目前美國整體石油庫存水準（包含原油、燃料及戰略石油儲備）已降至 1985 年有紀錄以來最低水準，凸顯在全球能源供應仍未完全恢復正常之際，美國可動用的庫存緩衝空間正快速縮小。

本周稍早，美國戰略石油儲備 (SPR) 也降至約 3.4 億桶，創 1983 年以來最低。川普政府目前正釋出 1.72 億桶戰略儲油，以緩解伊朗戰爭推升的燃料價格壓力。

市場人士指出，庫欣庫存降至 2,000 萬桶附近具有特殊意義。該水位被視為儲油設施的「抽吸線」(suction line)，一旦低於此水平，從儲油槽提取原油將變得更加困難且成本更高，甚至可能因水分與沉積物增加而影響原油品質。

雖然美國自 2015 年解除原油出口禁令後，庫欣在全球原油貿易中的地位已不如過往重要，因部分原油可直接從德州等產區運往沿海港口出口，但其庫存變化仍深受市場關注。