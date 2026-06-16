鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 21:00

美國聯準會 (Fed) 本周將在新任主席華許 (Kevin Warsh) 領導下召開首次貨幣政策會議，但根據《CNBC》最新 Fed 調查結果，市場普遍預期 Fed 短期內不會調整利率，甚至可能一路維持現行政策至 2027 年。

這項調查訪問 32 位經濟學家、基金經理人及市場策略師。受訪者一致認為，本周會議不會降息或升息，且未來數次會議也不太可能出現利率變動。不過，高達 88% 的受訪者預期，Fed 將在會後聲明中移除暗示未來可能降息的寬鬆傾向，反映決策官員對通膨風險的警惕正在升高。

‌



華許由美國總統川普提名出任 Fed 主席，外界普遍認為其政策立場偏向鴿派。然而，隨著關稅政策及中東衝突推升通膨壓力，市場對降息的期待已明顯降溫，甚至開始討論升息的可能性。

EY 首席經濟學家達科 (Gregory Daco) 表示，雖然華許被視為較傾向寬鬆的決策者，但他接手的 Fed 決策委員會已明顯轉向鷹派。近期已有多位官員主張，若通膨持續高於目標，升息仍應保留在政策工具選項之中，而能源價格帶來的通膨壓力更進一步強化這種立場。

華許過去曾表示利率有下調空間，但近期並未說明在通膨升溫及就業市場維持強勁的背景下是否改變看法。儘管川普日前宣布美伊有望達成協議，可能有助於油價回落並降低通膨壓力，但調查受訪者仍預期聯邦基金利率將大致維持在目前 3.62% 的水準附近直至 2027 年。

經濟展望改善 市場降低衰退機率

儘管利率前景趨於保守，調查顯示市場對美國經濟的看法有所改善。受訪者上調經濟成長預測，並將未來一年經濟衰退機率由 4 月的 33% 下修至 25%。

調查預估，美國今年國內生產毛額 (GDP) 成長率將達 2.2%，較前次調查回升；2027 年經濟成長率預估則為 2.3%。失業率方面，市場預計今、明兩年大致維持在目前 4.3% 左右，顯示勞動市場依舊穩健。

部分受訪者認為，當前就業市場已不再是 Fed 最迫切的擔憂，決策焦點應重新回到控制通膨。Brean Capital 首席經濟顧問萊丁 (John Ryding) 表示，Fed 應考慮升息，以防止通膨預期進一步升高，並讓貨幣政策回歸更中性的水準。

Janney Montgomery Scott 固定收益策略主管勒巴斯 (Guy LeBas) 則指出，先前市場擔憂的短期勞動市場疲弱已基本消退，Fed 當前面臨的挑戰更偏向通膨而非就業。

AI 泡沫成第二大風險 多數受訪者認為估值過高

除了通膨之外，AI 產業估值過高也被視為未來經濟成長的重要風險來源。調查顯示，84% 的受訪者認為 AI 概念股被高估，平均高估幅度約 21%。雖然這一比例較去年 12 月的 90% 略有下降，但仍顯示市場對 AI 熱潮抱持高度警戒。

MetLife Investment Management 首席市場策略師馬圖斯 (Drew Matus) 表示，AI 產業實際發展與市場預期之間的落差，可能成為下一波股市修正的導火線。若 AI 投資熱潮降溫，透過財富效果影響消費支出，可能成為下一次經濟下行的重要傳導管道。

調查同時顯示，受訪者對美股前景態度相對保守，預估標普 500 指數要到 2027 年才有機會接近 8,000 點，較目前水準僅約有 5.5% 的上漲空間。此外，69% 的受訪者認為整體股市估值偏高。