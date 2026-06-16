鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 23:00

富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 上調 2026 年底標普 500 指數目標價至 7,950 點，理由是企業獲利展望改善、美伊臨時協議降低地緣政治風險，以及近期股市回檔讓市場情緒降溫，為後續漲勢創造空間。

華爾街再喊多！富國銀行上調標普500目標價(圖：REUTERS/TPG)

根據富國銀行 6 月 15 日發布的報告，新目標價較周一標普 500 指數收盤的 7,554.29 點高出約 5.2%。該行同時上調企業獲利預測，預估 2026 年標普 500 成分股每股盈餘 (EPS) 將達 340 美元，高於先前預估的 315 美元，反映企業獲利動能強勁，以及基本面持續穩健。

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此外，富國銀行也將 2027 年標普 500 每股盈餘預估由 365 美元調升至 390 美元，顯示其對美國企業未來兩年的獲利前景抱持更樂觀態度。

富國銀行指出，美國與伊朗達成臨時協議後，中東地緣政治風險已有所緩解，市場先前面臨的總體經濟不確定性也隨之下降。雖然通膨仍是美股最大的潛在風險，但該行認為，只有在聯準會 (Fed) 因此採取更激進的緊縮政策時，才可能對股市造成明顯衝擊。

報告表示，若 Fed 選擇容忍較高通膨，讓經濟維持較熱的成長環境，股票反而有望成為最佳的抗通膨工具。富國銀行認為，在這種情境下，風險資產仍具備上漲空間。

今年以來，標普 500 指數已累計上漲 10.3%，主要受惠於人工智慧 (AI) 投資熱潮以及美伊局勢逐步降溫。富國銀行指出，近期市場修正已使投資人情緒從過度樂觀回落至中性區間，反而為 AI 相關題材提供新的上漲空間。