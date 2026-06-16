鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 18:00

在美股本周因「六月節」休市一天而縮短為四天交易日的同時，一連串可能引發市場劇烈波動的重大進展正密集引爆。

美股短交易周迎三大震撼彈！SpaceX選擇權掛牌 華許Fed首秀、三巫日接力登場 (圖:Reuters/TPG)

美國主要選擇權交易所營運商芝加哥選擇權交易所全球市場 (Cboe Global Markets) 資深副總裁 JJ Kinahan 說：「在一個選擇權交易量已創下歷史新高的年份裡，地緣政治發展加劇、聯準會 (Fed) 邁入凱文華許 (Kevin Warsh) 時代的開端，以及 SpaceX 選擇權即將上市，這三者結合在一起，造就了一個異常忙碌且因假期縮短的交易周。」

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多年來，與馬斯克控制的另一家上市企業特斯拉 (TSLA-US) 連動的選擇權，一直穩居整個美國市場交易最活躍的單一股票合約之列。選擇權追蹤與建模平台 VolSignals 創辦人 Daniel Roos 表示，鑑於散戶投資人對該公司股票的瘋狂認購潮，許多人預期與 SpaceX 連動的合約受歡迎程度可能不相上下。

Roos 說：「我已經看到有人發文說，我們應該做好迎接『伽馬擠壓』(gamma squeeze) 的準備。」所謂的伽馬擠壓，是指投資人大舉買進買權時所創造出來的自我強化現象，造市商為了規避風險，被迫大量買進現貨，進而推動股價爆炸性上漲。

華許 Fed 初登板

投資人本周也將密切關注備受矚目的央行會議，其中包括 Fed 新任主席華許將於周三主持他上任以來的首場例行記者會。

投資機構 Piper Sandler 選擇權主管 Danny Kirsch 指出，標普 500 指數選擇權交易員近期預估的上下波動幅度約為 70 個基點。與近期其他幾次 Fed 會議前的定價相比，這個預期中的波動幅度明顯較大。

Cboe 的 Kinahan 表示，交易員將密切監控華許的言論，以觀察他是否會選擇淡化通膨加劇可能迫使央行升息的風險。本月稍早公布的數據顯示，美國 5 月通膨率以 2023 年以來的最快速度攀升。

「三巫日」到來

「三巫日」(triple witching) 指的是與指數、單一股票及 ETF 連動的選擇權，將與標普 500 指數等期貨合約同步到期的日子，通常發生在周五，但美股本周五將因六月節 (Juneteenth) 假期休市，因此，本季的「三巫日」預定周四登場。