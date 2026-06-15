鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-15 18:30

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周一 (15 日) 宣布，英國將針對 16 歲以下兒童實施社群媒體禁令。這項政策被描述為「對孩子與未來的實質改變」，是目前全球民主國家中最嚴厲的網路整頓措施之一，其廣度甚至超越了澳洲去年實施的限制。

此項被稱為「澳洲升級版」的禁令，預計將涵蓋 TikTok、Instagram、Facebook、X 及 Snapchat 等主流平台。除了全面禁止使用社群媒體，新法還包含世界領先的限制措施，例如禁止 16 歲以下用戶在遊戲應用程式和直播平台上與陌生人聊天，以防止兒童在無監督的情況下接觸潛在的威脅。

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施凱爾表示，相關法案將於今年底前提交國會，預計禁令將在 2027 年春季正式生效。屆時將運用年齡驗證技術來落實限制，不過 YouTube Kids 和 Google Classroom 等教育與兒童專用工具將獲得豁免。

施凱爾指出，社群媒體正讓孩子感到不快樂，其「無限滾動」的成癮設計不僅損害心理健康，更讓霸凌者更容易進行騷擾，甚至影響學業、閱讀與社群生活。政府諮詢調查顯示，高達 90% 的家長支持將使用門檻設定為 16 歲。

針對外界對「執法難度」與「青少年規避」的質疑，施凱爾強調，法律是價值觀的體現，「就像我們不會因為青少年設法買到酒，就取消禁止向兒童售酒的法律」。

為應對禁令後的空缺，英國政府宣布撥款 1.325 億英鎊推動「每個孩子都能」(Every Child Can) 計畫，資助體育、藝術與自然等課外活動，引導孩子遠離螢幕。面對可能來自美國科技巨頭及川普政府的批評，施凱爾重申，支持科技與 AI 發展與保護兒童安全並不衝突，他絕不會在孩子福祉的問題上妥協。