鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (30 日) 報導，高通 (QCOM-US) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 表示，消費者購買智慧型手機的需求依然強勁，但記憶體價格上漲及供應吃緊正推高裝置製造成本，智慧型手機市場短期內恐持續受到壓抑。
艾蒙接受《彭博》電視訪問時指出，市場並非缺乏換機需求，真正阻礙銷售成長的是記憶體價格與供應問題。他表示，消費者仍有購買手機的意願，但在零組件成本居高不下之際，業者可能面臨利潤率壓力，部分成本也可能轉嫁給消費者，因此預期整體市場仍將維持低迷。
艾蒙發表上述看法前，高通才公布令人失望的財測。公司預估截至 9 月一季的獲利將低於分析師預期，進一步加深投資人對短期成長及成本壓力的疑慮。
高通是全球主要智慧型手機處理器供應商之一，但公司預估，本會計年度來自 Android 手機的營收將下滑約 20%，反映手機市場復甦仍面臨阻力。記憶體成本上升、晶片供應受限及主要客戶調整產品策略，都可能影響高通的業務表現。
市場接下來將關注蘋果 (AAPL-US) 周四盤後公布的財報，以取得更多智慧型手機需求線索。iPhone 約占蘋果整體營收一半，但蘋果近年持續減少使用高通零組件，轉而採用自行研發的晶片，也讓高通面臨來自蘋果業務萎縮的壓力。
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