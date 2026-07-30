鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 02:40

艾蒙接受《彭博》電視訪問時指出，市場並非缺乏換機需求，真正阻礙銷售成長的是記憶體價格與供應問題。他表示，消費者仍有購買手機的意願，但在零組件成本居高不下之際，業者可能面臨利潤率壓力，部分成本也可能轉嫁給消費者，因此預期整體市場仍將維持低迷。

‌



艾蒙發表上述看法前，高通才公布令人失望的財測。公司預估截至 9 月一季的獲利將低於分析師預期，進一步加深投資人對短期成長及成本壓力的疑慮。