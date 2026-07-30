鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 02:30

根據《路透》周四 (30 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自駕車公司 Zoox 取得美國政府批准，可有限度商業部署沒有方向盤、煞車踏板等人類操控裝置的自駕計程車，成為美國自駕叫車產業首例。Zoox 表示，公司將率先在拉斯維加斯開始向乘客收費，待符合各州規定後，再把服務擴大至其他市場。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四宣布，豁免 Zoox 遵守聯邦法規中有關人類操控裝置的部分要求。這項決定具有指標意義，代表專門為完全自動駕駛設計的車輛，不必再完全套用自駕技術問世前、以人類駕駛為基礎制定的安全規範。

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Zoox 自駕車採用類似車廂的設計，沒有傳統駕駛座，車內設有兩排面對面座椅，最高時速可達 75 英里 (約 120 公里)。公司目前已在拉斯維加斯及舊金山部分地區進行載客測試，新取得的豁免將允許 Zoox 在獲得州政府與地方主管機關批准後，正式向乘客收取車資。

兩年最多部署 5,000 輛

NHTSA 署長 Jonathan Morrison 向《路透》表示，Zoox 獲准在未來兩年每年最多商業部署 2,500 輛自駕車，合計上限為 5,000 輛。Zoox 不得將這些車輛出售給一般消費者，僅能用於公司營運的自駕叫車服務。

NHTSA 認定，Zoox 車輛的安全程度不低於符合現行聯邦汽車安全標準的同級車輛。Morrison 表示，Zoox 採用的系統明顯超越部分傳統車輛的同等性能要求，但主管機關仍須確認其自動駕駛系統在實際道路環境中能正常運作。

作為核准豁免的條件，Zoox 須遵守額外通報規定，包括回報碰撞事故、車輛在道路上不當停車及其他異常行為。NHTSA 將依車隊實際表現調整豁免條件，如果發現重大安全問題，也有權撤銷許可。

Zoox 所有遠端操作人員都必須位於美國境內，公司也須公開車輛營運範圍地圖，讓民眾了解自駕計程車在哪些區域行駛。

這項批准讓 Zoox 在自駕叫車競賽中取得重要進展。目前特斯拉 (TSLA-US) 及 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo 也在加速擴張美國自駕計程車服務。特斯拉已開始生產同樣沒有傳統人類操控裝置的 Cybercab，但尚未說明將如何取得監管批准。

安全疑慮仍待解決

美國監管機關正設法調整過時法規，在放寬自駕技術限制的同時維持道路安全。Morrison 表示，NHTSA 預計在川普政府任期結束前，制定美國首套自動駕駛系統聯邦安全標準，並計畫修改煞車踏板、後視鏡等以人類駕駛為前提的現行規範。

然而，自駕車的道路表現仍引發不少疑慮。Morrison 本月致函自駕車開發商，要求業者立即處理無人駕駛車輛妨礙警察、消防及其他第一線救援人員的問題。

自駕計程車過去也曾發生繞過停駛的校車、駛入施工區、在淹水道路或繁忙路口突然停止，以及違反交通規則等情況，不僅引發社會對安全性的質疑，也促使部分業者召回車輛。

Zoox 日前便召回旗下 105 輛自駕車更新軟體，原因是車輛在火災等緊急情況下，可能無法正確偵測濃煙。Morrison 警告，如果類似問題持續發生，NHTSA 將毫不猶豫動用完整執法權力。