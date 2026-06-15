鉅亨網編輯林羿君 2026-06-16 05:20

債券基金巨擘 PIMCO 表示，債券違約即將回升，且股市估值看來偏高，投資人應該轉向固定收益資產，以協助穩定投資組合。

AI燒出金融泡沫？PIMCO警告違約潮來了 勸投資人增持債券。(圖:shutterstock)

美國聯準會（Fed）前副主席克拉瑞達領導的團隊，發布最新展望報告指出：「在經歷多年不費吹灰之力的回報後，違約周期正重新抬頭，我們預期在槓桿借貸和私募直接放款等低品質信用資產，損失將顯著提高。」

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PIMCO 表示，「信用損失周期已然降臨」，並且暗示以信用評等和流動性為基礎的金融工程，正加速發展，特別是私募信用市場。

PIMCO 投資長艾達信（Daniel Ivascyn）在隨後的記者會上說，特別令人擔憂的是，人工智慧（AI）的融資競賽，正掀開金融工程的新篇章。

他說，華爾街在 1990 年代以及 2000 年代中的全球金融海嘯爆發前夕，都「變得相當有創意」，類似的劇本正再度上演，風險較高的資產和結構獲得頂級的「AAA」評等，但這些評等最終都可能不像宣傳般可靠。

他表示：「隨著時間離上次危機愈來愈遠，人們會忘記這類事情。」整體而言，目前還不是令人深感憂慮的時刻，但他看到固定收益市場某些高度槓桿的領域，正浮現「日益增加的損失流」。

PIMCO 的展望報告指出，投資人仍能建立高品質的固定收益投資組合，獲得以當地貨幣計價的 5%-7% 收益率，且波動率低於長期的股票報酬率，標的包括中期債券、機構的抵押擔保證券（Agency MBS）、全球公債、抗通膨債券以及特定實體資產。

至於股票，PIMCO 的團隊表示，股市近期雖然還不會回檔修正，但示警美股的風險溢酬正日漸消失，且估值過高，認為高品質的核心債券有能力提供媲美股市的報酬率，但波動可能更低。

標普 500 指數今年來已上漲超過 8%，iShares iBoxx 高收益公司債 ETF 和 State Street SPDR 彭博高收益債 ETF 同期的表現則是負值，主因是伊朗戰爭引發通膨憂慮，以及規模 30 兆美元的美債市場爆發劇烈拋售潮。現在美伊停戰，有望緩解部分壓力。

高盛策略師團隊已表示，預期美國投資級公司債今年的總報酬率將達 3.3%，高收益債券則為 4.9%。

以五年期間來看，債券由於發行初期的殖利率較高，未來幾年都能提供吸引人的回報。

PIMCO 指出，「股六債四」的傳統平衡投資組合「值得關注」，因為許多受益於股市牛市的投資人，股票部位已在不知不覺間「被推高」。

此外，PIMCO 也說，全球的 AI、能源和軍事支出，可能會在未來五年內創造規模 14 兆美元的投資「超級循環」，提高生產力的回報也可能會比投資人預期更早到來，且對於帶動通膨減緩的效應將超乎預期。