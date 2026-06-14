鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 15:20

花旗集團 (C-US) 最新研究報告大幅上調韓國綜合股價指數（KOSPI）目標價，由原先的 8,500 點調高至 10,000 點，創下顯著幅度的修正。花旗指出，記憶體晶片獲利持續強勁擴張，加上南韓政府推出有力的財政刺激方案，是此次上調的核心依據。

花旗說明，新目標價對應每股帳面價值 2.3 倍、每股盈餘 9.5 倍，略低於過去 20 年歷史平均的未來 12 個月預期本益比水準。

‌



獲利面同樣傳出佳音。根據 Quantiwise 市場共識，南韓 2026 會計年度淨利潤預計年增 231%，遠高於此前 177% 的預估，主要動能來自半導體驅動的 GDP 成長，以及南韓製造業整體基本面的全面改善。

花旗點出三大支撐因素：一是半導體出口強勁，二是半導體板塊帶動的外溢效應，三是擴張性財政政策的持續發力。

花旗在報告中指出：「外資股票投資者的資金外流壓力短期內可能持續，主要由再平衡操作與獲利了結行為所驅動。」

該行並預估，若 KOSPI 於 2026 年突破 9,000 至 10,000 點區間，韓國國家養老基金可能逐步恢復對韓國股票的再平衡操作。

展望 2027 年，花旗預計獲利成長動能將從 AI 領域向外延伸，涵蓋機器人、出口商及製造業企業，同時記憶體晶片供給持續偏緊的格局預計延續，支撐該板塊上行週期進一步拉長。