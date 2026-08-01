俄軍摧毀基輔美國公司無人機工廠！川普：尚未同意授權烏克蘭生產「愛國者」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-02 07:00

烏克蘭首都基輔週五（31 日）深夜至週六（1 日）凌晨遭俄軍猛烈轟炸，造成至少 9 人喪生、28 人受傷，並摧毀美國公司無人機工廠，再度牽動美俄烏三方角力。與此同時，美國總統川普證實，美尚未點頭讓烏克蘭自行生產「愛國者」防空攔截彈。

俄軍摧毀基輔美國公司無人機工廠。(圖：Shutterstock)

俄羅斯國防部表示，其部隊於當地時間 31 日夜間動用陸基及海基遠程精準武器，搭配長程攻擊無人機，對基輔市及基輔州境內多處軍工廠與物流樞紐發動大規模突襲，聲稱這些設施涉及各類飛彈、無人機、雷達站及電子戰裝備的生產、儲存與運輸。

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基輔市長克利奇科 1 日證實，此輪攻擊已造成 9 人罹難、28 人受傷，其中 17 名傷者仍在醫院接受治療。

他稍早也透露，俄軍當天凌晨對基輔發動彈道飛彈攻擊，市區隨即傳出密集且劇烈的爆炸聲響。

美企背景無人機廠遭炸 恐為衝突以來首例

《衛報》31 日的報導則揭露了此輪攻擊中一項罕見細節，稱一枚俄製彈道飛彈精準摧毀了基輔市內一座無人機製造廠，而該工廠的所有權隸屬於一家在美國德拉瓦州註冊的企業「終端自主無人機公司」。

報導引述知情人士說法指出，這家公司專門生產具備高精準度的「縱深打擊」無人機，其導引系統設計上足以抵禦俄羅斯的訊號干擾。

《衛報》分析認為，這或是俄羅斯自衝突爆發以來，首度直接鎖定具美國國防產業背景的目標下手。

烏軍方面同樣傳出攻擊行動的後續效應。俄方任命的扎波羅熱地區行政長官巴利茨基 1 日在社群平台發文指出，一輛載送鐵礦企業員工下班的巴士遭烏克蘭無人機襲擊，造成 1 人死亡、12 人受傷，其中 2 人傷勢危急。

據稱事發當下車上共有 55 名剛結束工作的員工與 1 名司機。目前烏克蘭官方尚未就此事作出回應。

川普鬆口：「愛國者」攔截彈授權仍在磋商中

戰事之外，美方態度也成為焦點。

川普 31 日在馬里蘭州戴維營主持內閣會議後對媒體表示，華府目前尚未同意授權烏克蘭自行生產「愛國者」防空系統攔截彈，強調相關技術轉移「必須非常謹慎」，目前雙方仍在磋商階段。

川普同時談及烏俄和談前景，直言雙方領導人雖都有意達成協議，但都必須做出讓步才能推動談判向前。

值得注意的是，烏克蘭總統澤倫斯基上月 28 日訪美期間曾表示，此行已與川普討論烏克蘭自製「愛國者」攔截彈的可能性。

這也是兩人當月第二次會晤，此前雙方 7 月 8 日曾在北約安卡拉峰會期間碰面，川普當時一度鬆口稱將授權烏克蘭生產「愛國者」系統，如今態度似乎轉趨保留。

烏軍反擊俄境內設施 鎖定物流、港口與煉油廠

在防空議題膠著之際，烏克蘭也未停下反擊腳步。

俄羅斯國防部 31 日通報，俄軍當天以空基精準武器與攻擊無人機，擊中一艘在敖德薩以南海域為烏軍運送物資的散貨船，以及敖德薩煉油廠的部分車間。

第聶伯羅彼得羅夫斯克地區一處物流分揀設施也遭無人機打擊，俄方指稱該設施用於軍用物資及無人機零組件的運送與儲存。