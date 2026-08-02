鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-02 08:09

全球個人電腦產業迎來下半年傳統旺季，雖然今年受到記憶體與固態硬碟等關鍵零組件價格飆漲影響，壓抑部分消費端購買力道，但隨著第三季零組件漲價幅度趨於平緩，加上政府機關與企業預算將於第四季集中釋出，商用採購需求回溫與高階地端人工智慧電腦上市，將共同支撐下半年 PC 產業營運走揚。

PC產業下半年迎轉機 漲價高峰落在第三季商用採購啟動。(圖：shutterstock)

宏碁 (2353-TW) 表示今年產品價格調漲的高峰落在第三季，第四季價格可望逐步趨於平穩，雖然高單價導致今年整體出貨台數預估將呈雙位數衰退，但受惠平均售價大幅提升，全年台灣地區營收仍有機會持穩去年，且第四季在企業採購案啟動與預算消化下，商用 PC 出貨量將明顯優於上半年。

‌



在邊緣運算與高階產品布局方面，微星 (2377-TW) 與輝達合作搭載高階晶片的 RTX Spark 地端 AI 裝置預計於第三季底至第四季初正式上市，目前來自美國與中國等市場的訂單極為熱絡，首批備貨已銷售一空，客戶正積極追加訂單，成為推動下半年營運的重要新引擎。

華碩 (2357-TW) 也積極卡位高階邊緣運算市場，同樣名列第一波推出 RTX Spark 產品的品牌陣容，由於該系列裝置能協助重度使用者大幅節省雲端資源費用並提升地端運算效率，在下半年記憶體供貨依然吃緊的情況下，預期產品開啟預購時可能出現供不應求的盛況。