鉅亨網記者陳于晴 台北
受微軟與亞馬遜強勁財報激勵，美股科技股重拾漲勢，微軟單周大漲逾 21%，有效化解市場對 AI 資本支出的疑慮。隨著微軟市值飆升，相關「含微軟 ETF」後市顯著看俏，特別是持股權重高且抗震表現佳的標的更受矚目。專家指出，短線大盤雖受大環境震盪影響，但 AI 長線趨勢不變，修正後反而是逢低布局含微軟 ETF 的良機。
近期在科技巨頭亮眼財報帶動下，美國科技股強勢反彈。那斯達克指數在終止連三跌後，週五再度上揚 1%，主因亞馬遜 (AMZN-US) 公布優於預期的季度財報，推動買盤回流；而微軟 (MSFT-US) 的強勁業績更是市場回溫的核心主因。
微軟最新一季經調整後 EPS 達 4.74 美元，營收年增 18% 至 900 億美元，優於市場預期。主要成長動能來自雲端與 AI 相關業務，且公司強調新財年將持續維持正向自由現金流，成功緩解投資人對「AI 成本增速超越營收」的疑慮。
微軟成為那斯達克 100 指數當周表現最佳個股之一，累計大漲 21.75%；單日漲幅更曾突破 15.5%，市值單日狂增 4,500 億美元，帶動費城半導體指數強勢上揚 8.19%，上演「一人救全村」行情。
觀察市面上持有微軟股票的海外 ETF，權重占比相對靠前的是凱基全球菁英 55(00926-TW)、國泰全球品牌 50(00916-TW)、統一 FANG+(00757-TW)、元大全球 AI(00762-TW)，及平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)，前三檔的微軟權重占比甚至站上雙位數，占盡微軟暴漲利多。
此外，在近一月修正格局，仍能繳出正報酬的含微軟 ETF 則有凱基全球菁英 55(00926-TW)、國泰全球品牌 50(00916-TW)、平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)、玉山全球藍籌 100(009810-TW)，如今市場偏多看好微軟長線趨勢，這幾檔 ETF 好戲還在後頭。
儘管市場先前受 Fed 鷹派立場、美國公債殖利率攀高、中東地緣政治風險及科技股資本支出疑慮等因素壓抑，短期震盪格局仍可能持續，但法人與專家對 AI 長線趨勢仍持偏多看法。過去一年多科技股估值被推升至高位，市場出現過度集中與槓桿部位的健康修正，然而，評估 AI 龍頭企業的基本面依然穩健、盈餘持續上修，短線估值適度修正後，反而為中長期投資人提供了極具吸引力的逢低進場時機。
|含微軟海外 ETF 近一月表現
|股票代號
|ETF 名稱
|微軟權重 (%)
|近一月績效 (%)
|00926
|凱基全球菁英 55
|14.07
|3.15
|00916
|國泰全球品牌 50
|11.16
|3.33
|00757
|統一 FANG+
|10.23
|-0.51
|00762
|元大全球 AI
|9.19
|-16.55
|00980T
|平衡凱基美國 TOP
|8.92
|1.24
|00770
|國泰北美科技
|8.7
|-6.9
|009807
|台新標普科技精選
|8.6979
|-7.24
|00971
|野村美國研發龍頭
|8.36
|-1.17
|00924
|復華 S&P500 成長
|8.15
|-2.51
|009813
|貝萊德標普卓越 50
|7.45
|-1.1
|009810
|玉山全球藍籌 100
|7.19
|2.78
|009811
|統一美國 50
|6.9
|-0.47
|資料來源: CMoney。資料時間: 權重 2026/7/29；績效 2026/7/30
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