鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-02 09:52

受微軟與亞馬遜強勁財報激勵，美股科技股重拾漲勢，微軟單周大漲逾 21%，有效化解市場對 AI 資本支出的疑慮。隨著微軟市值飆升，相關「含微軟 ETF」後市顯著看俏，特別是持股權重高且抗震表現佳的標的更受矚目。專家指出，短線大盤雖受大環境震盪影響，但 AI 長線趨勢不變，修正後反而是逢低布局含微軟 ETF 的良機。

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微軟最新一季經調整後 EPS 達 4.74 美元，營收年增 18% 至 900 億美元，優於市場預期。主要成長動能來自雲端與 AI 相關業務，且公司強調新財年將持續維持正向自由現金流，成功緩解投資人對「AI 成本增速超越營收」的疑慮。

微軟成為那斯達克 100 指數當周表現最佳個股之一，累計大漲 21.75%；單日漲幅更曾突破 15.5%，市值單日狂增 4,500 億美元，帶動費城半導體指數強勢上揚 8.19%，上演「一人救全村」行情。

儘管市場先前受 Fed 鷹派立場、美國公債殖利率攀高、中東地緣政治風險及科技股資本支出疑慮等因素壓抑，短期震盪格局仍可能持續，但法人與專家對 AI 長線趨勢仍持偏多看法。過去一年多科技股估值被推升至高位，市場出現過度集中與槓桿部位的健康修正，然而，評估 AI 龍頭企業的基本面依然穩健、盈餘持續上修，短線估值適度修正後，反而為中長期投資人提供了極具吸引力的逢低進場時機。

含微軟海外 ETF 近一月表現 股票代號 ETF 名稱 微軟權重 (%) 近一月績效 (%) 00926 凱基全球菁英 55 14.07 3.15 00916 國泰全球品牌 50 11.16 3.33 00757 統一 FANG+ 10.23 -0.51 00762 元大全球 AI 9.19 -16.55 00980T 平衡凱基美國 TOP 8.92 1.24 00770 國泰北美科技 8.7 -6.9 009807 台新標普科技精選 8.6979 -7.24 00971 野村美國研發龍頭 8.36 -1.17 00924 復華 S&P500 成長 8.15 -2.51 009813 貝萊德標普卓越 50 7.45 -1.1 009810 玉山全球藍籌 100 7.19 2.78 009811 統一美國 50 6.9 -0.47 資料來源: CMoney。資料時間: 權重 2026/7/29；績效 2026/7/30