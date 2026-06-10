鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-10 21:20

美國 5 月通膨數據公布後，市場雖稍微下修對聯準會 (Fed) 短期升息的押注，但交易員仍普遍認為 Fed 今年內升息的可能性相當高，債券市場也持續反映貨幣政策進一步收緊的預期。

核心通膨降溫救不了？市場仍押Fed今年10月升息(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (10 日) 公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創 2023 年以來最高水準，符合市場預期。不過，備受 Fed 關注的核心 CPI 月增 0.2%，低於經濟學家預估的 0.3%，顯示基礎通膨壓力並未如市場原先擔憂般惡化。

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數據公布後，美國公債價格小幅上揚、殖利率走低。其中對貨幣政策最敏感的 2 年期美債殖利率一度由 4.13% 降至 4.11% 左右。美元也同步走弱，反映投資人認為核心通膨數據稍微緩解 Fed 面臨的壓力。

市場人士指出，核心通膨增幅低於預期，讓 Fed 在下周新任主席華許 (Kevin Warsh) 主持的首次政策會議前獲得些許喘息空間。Fort Washington Investment Advisors 資深投資組合經理卡特 (Dan Carter) 表示，這份報告最大的意義在於，讓 Fed 擁有更多時間觀察通膨與經濟發展，而非被迫立即採取行動。

不過，市場並未因此完全排除升息可能。利率期貨顯示，交易員對 Fed 最快於 9 月升息的押注略有降溫，機率由數據公布前接近 50% 降至約 45%。然而市場對 10 月升息的預期依然強烈，目前反映約 60% 的升息機率。

分析人士指出，儘管核心通膨表現溫和，但整體通膨仍受能源價格上漲推升而維持高檔，加上就業市場依舊穩健，使 Fed 短期內缺乏轉向寬鬆政策的理由。若未來數月通膨未能明顯回落，或能源價格再度攀升，Fed 今年內升息的可能性仍不容忽視。