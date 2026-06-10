鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-11 00:42

美國總統川普周三 (10 日) 對最新通膨數據表現出樂觀態度，在被問及是否擔心美國消費者物價指數 (CPI) 升至三年來高點時，直言自己「熱愛通膨」(I love the inflation)，並認為能源市場情勢將有助於未來壓低物價壓力。

美國勞工統計局 (BLS) 稍早公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創 2023 年以來最高水準。儘管整體通膨持續升溫，但剔除食品與能源價格的核心 CPI 年增 2.9%，符合市場預期。

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川普在白宮橢圓形辦公室 (Oval Office) 接受媒體提問時表示，他並不擔心最新通膨數據，反而認為數據表現相當不錯。

川普說：「不，我喜歡它，這些數字很棒。你知道我真正喜歡什麼嗎？我喜歡通膨。」

川普隨後將話題轉向中東局勢與能源市場。他表示，儘管目前通膨仍處於高檔，但隨著美伊衝突結束，通膨將「像石頭一樣迅速下跌」(come down like a rock)。

川普聲稱，美軍近期在夜間行動中摧毀 22 艘船隻，並表示伊朗缺乏有效雷達系統，因此未能及時察覺相關行動。他進一步表示，這也是目前國際油價維持在每桶 85 美元附近的重要原因之一。

川普還宣稱，美方「每天都在移除數百萬桶石油」(taking out millions of barrels of oil every night)，但並未進一步說明具體意義，也未解釋相關行動與消費者物價之間的關聯。

對此，美國能源部長萊特 (Chris Wright) 周三在國會聽證會上表示，他並不知道美國正在從伊朗移除數百萬桶石油。根據《路透》報導，萊特表示，美軍近期主要協助部分油輪通過荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)，而過去一周經由該航道的石油運輸量已顯著增加。

市場分析人士指出，雖然 5 月 CPI 升至三年來高點，但核心通膨仍維持在 3% 以下，顯示能源價格仍是推升整體通膨的主要因素，也讓投資人持續關注中東衝突對油價及未來物價走勢的影響。