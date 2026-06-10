鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 19:13

日本銀行 (日本央行 / BOJ) 周三 (10 日) 宣布，總裁植田和男因肝囊腫感染 (hepatic cyst infection) 住院治療，預計住院約兩周，將缺席下周舉行的貨幣政策會議。這將是植田自 2023 年 4 月接掌日本央行以來，首次缺席利率決策會議，也是日本央行首度對外公布其住院消息。

植田和男將缺席日銀貨幣政策會議 市場仍押注升息(圖：REUTERS/TPG)

日本央行在聲明中表示，6 月 15 日至 16 日舉行的貨幣政策會議將由副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 代理主持，另一位副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 則將負責會後記者會。

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市場普遍認為，植田和男缺席並不會改變日本央行本次會議的政策方向。目前投資人預期，日本央行將進一步調升政策利率，使利率水準升至 1995 年以來最高點。自上次會議以來，多位決策委員陸續釋出偏向升息的訊號，也強化市場對本次升息的預期。

分析人士指出，日本央行採委員會決策機制，貨幣政策並非由總裁一人決定，因此植田和男暫時缺席對決策結果的影響有限。相較之下，市場更關注的是會後聲明與記者會內容，藉此判斷日本央行後續升息步調與政策前景。