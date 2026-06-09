市場恐慌過頭了？摩根大通：美股回檔恐短而急 長期多頭格局未變
鉅亨網編譯段智恆
儘管近期市場對美股估值過高及升息風險的擔憂升溫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 認為，美股漲勢仍有進一步上行空間，企業獲利持續成長將成為支撐股市的關鍵力量，即使未來出現回檔，預料也將是「短暫但劇烈」的修正。
摩根大通資產管理投資組合經理卡夫瑞 (Jack Caffrey) 周二 (9 日) 接受《彭博電視》訪問時表示，目前市場故事的核心仍是企業獲利，而非資金流向或市場情緒。
他指出，美國企業獲利繼 2025 年成長約 15% 後，2026 年有望進一步成長 22% 以上，2027 年也可望維持類似增幅。即使本輪美國經濟擴張已持續多年，企業獲利前景仍相當強勁。
卡夫瑞表示，自己對美股後市仍維持樂觀看法，因為企業基本面持續改善，尤其人工智慧 (AI) 相關基礎建設投資帶來的支出熱潮，正為企業營收與獲利提供支撐。
今年美股漲勢很大程度受惠於 AI 熱潮推動，但上週強勁的美國就業報告提高市場對聯準會 (Fed) 升息的預期，一度導致科技股大幅回檔，那斯達克 100 指數單日重挫近 5%，創 14 個月來最大跌幅。不過，本週 AI 概念股再度回升，美股主要指數期貨同步反彈。
卡夫瑞的看法與部分華爾街機構形成對比。美國銀行 (BAC-US) 近期警告市場已出現過多警訊，建議投資人適度獲利了結；花旗 (C-US) 策略師則指出，交易員正積極建立美股空頭部位，而上週科技股急跌僅部分消化市場過度擁擠的持倉風險。
不過卡夫瑞認為，短期市場波動不會改變企業獲利持續成長的主軸。他表示，自己無法預測未來 15 分鐘市場走勢，但若將時間拉長至 15 至 24 個月，最重要的仍是企業獲利與市場預期之間的互動關係。
他坦言，市場情緒確實偏向樂觀，但衡量市場恐慌程度的 VIX 波動率指數及信用利差等指標，目前仍未顯示值得高度擔憂的訊號。
卡夫瑞強調，只要企業獲利預估持續上修，美股多頭行情仍有延續空間。不過投資人也必須做好心理準備，未來市場勢必會伴隨反彈與修正交替出現，回檔雖然可能來得又急又快，但未必足以改變整體多頭趨勢。
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