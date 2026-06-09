鉅亨網編譯段智恆 2026-06-09 20:11

日元跌破160壓力升高 市場押注日本央行加快升息(圖：REUTERS/TPG)

市場普遍預期 Fed 將在本月利率會議維持利率不變，但上周公布的美國 5 月就業報告顯示，非農就業人口已連續第三個月強勁成長，使市場押注 Fed 年底前升息的機率升高，與先前預期降息的情況形成鮮明對比。

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三菱 UFJ 資產管理 (Mitsubishi UFJ Asset Management) 執行首席基金經理 Masayuki Koguchi 表示，美國就業數據強勁進一步增加日本央行升息壓力。市場原本期待隨著美國利率下滑，日圓有機會走強，但如今情況已出現變化。

日元兌美元周二報 160.14 日元，再度逼近日本政府過去多次進場干預的敏感區間。自今年 4 月底匯價跌破 160 關卡以來，日本政府已累計投入約 11.7 兆日元 (約 730 億美元) 進場護盤，創下單月干預規模新高。

目前市場幾乎篤定日本央行將在 6 月 15 日至 16 日會議升息 1 碼 (25 個基點)，把政策利率提高至 1%。此外，市場也已大致反映年底前再次升息 1 碼、利率升至 1.25% 的預期。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 日本經濟主管 Shigeto Nagai 指出，即將到來的升息可視為防止日元進一步貶值的防禦性措施，而市場關注焦點將是日本央行如何傳達未來升息路徑。

大和資產管理 (Daiwa Asset Management) 經濟學家 Satsuki Yuba 則表示，從基本面來看，美日未來一年政策利率差距仍可能擴大，單靠匯市干預未必能有效支撐日元，因此貨幣政策訊號的重要性正持續提高。