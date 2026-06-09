日元跌破160壓力升高 市場押注日本央行加快升息
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周二 (9 日) 報導，日元持續疲弱，加上美國強勁就業數據推升市場對聯準會 (Fed) 維持鷹派立場的預期，分析人士認為，日本銀行 (日本央行 / BOJ) 正面臨更大壓力，可能加快升息步伐，以遏止日元進一步貶值。
市場普遍預期 Fed 將在本月利率會議維持利率不變，但上周公布的美國 5 月就業報告顯示，非農就業人口已連續第三個月強勁成長，使市場押注 Fed 年底前升息的機率升高，與先前預期降息的情況形成鮮明對比。
三菱 UFJ 資產管理 (Mitsubishi UFJ Asset Management) 執行首席基金經理 Masayuki Koguchi 表示，美國就業數據強勁進一步增加日本央行升息壓力。市場原本期待隨著美國利率下滑，日圓有機會走強，但如今情況已出現變化。
日元兌美元周二報 160.14 日元，再度逼近日本政府過去多次進場干預的敏感區間。自今年 4 月底匯價跌破 160 關卡以來，日本政府已累計投入約 11.7 兆日元 (約 730 億美元) 進場護盤，創下單月干預規模新高。
目前市場幾乎篤定日本央行將在 6 月 15 日至 16 日會議升息 1 碼 (25 個基點)，把政策利率提高至 1%。此外，市場也已大致反映年底前再次升息 1 碼、利率升至 1.25% 的預期。
然而，由於美日利差仍是推動日元走弱的重要因素，投資人正密切關注日本央行是否會釋出更強烈的鷹派訊號，以穩定匯市。
牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 日本經濟主管 Shigeto Nagai 指出，即將到來的升息可視為防止日元進一步貶值的防禦性措施，而市場關注焦點將是日本央行如何傳達未來升息路徑。
大和資產管理 (Daiwa Asset Management) 經濟學家 Satsuki Yuba 則表示，從基本面來看，美日未來一年政策利率差距仍可能擴大，單靠匯市干預未必能有效支撐日元，因此貨幣政策訊號的重要性正持續提高。
根據東京短資 (Tokyo Tanshi) 數據，利率交換市場目前反映日本央行本月升息的機率高達 93%，高於 5 月時約 80% 的預期；市場同時預估年底前再度升息至 1.25% 的機率達 92.5%。
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