鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 02:30

美國公債周二 (9 日) 上漲，殖利率全面下滑，主因國際油價大跌至逾一個月低點，市場對通膨壓力的擔憂有所緩解，投資人也在美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 公布前提前布局。

截至紐約時間周二中午左右，美國公債殖利率全線下跌 3 至 5 個基點。其中，油價走弱成為債市主要利多因素。美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌逾 5%，布蘭特原油期貨跌幅超過 4%，雙雙跌至逾一個月來最低水準。

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市場認為，油價自 4 月高點回落，有助降低未來通膨持續升溫的風險。由於能源價格是影響整體物價的重要因素，油價走勢向來受到債券投資人高度關注。

投資人目前聚焦周三 (10 日) 即將公布的 5 月 CPI 數據。根據《彭博》調查，經濟學家預估 5 月 CPI 年增率將由 4 月的 3.8% 升至 4.2%，創下逾三年新高；剔除食品與能源價格的核心 CPI 年增率則預估由 2.8% 升至 2.9%。

近幾個月來，油價走勢主要受到美伊衝突影響。由於中東地區原油供應受限，推升國際油價在 4 月升抵多年高點。不過，周二油價重挫的導火線則來自中國需求轉弱的訊號。最新數據顯示，高油價已開始侵蝕中國 5 月原油需求，引發市場對需求降溫的擔憂。

債市上漲也帶動美國財政部本周發債成本下降。美國財政部周二標售 580 億美元 3 年期公債，為本周一系列長天期公債標售揭開序幕。受市場買盤推動，標售前市場預估殖利率已降至約 4.17%，低於 6 月 4 日公布標售計畫時一度達到的 4.25%。