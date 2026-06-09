鉅亨網編譯段智恆 2026-06-09 19:23

《彭博》周二 (9 日) 報導，台灣正研議進一步收緊對中國的人工智慧 (AI) 晶片出口管制，以配合美國近年持續升級的科技封鎖措施。根據知情人士透露，相關議題已納入台美貿易談判討論範圍，若政策最終拍板，未經授權將高階 AI 晶片或 AI 伺服器轉運至中國，未來恐首度面臨刑事責任。

配合美國科技管制！台灣擬加強AI晶片出口限制 對中走私恐首度入刑(圖：REUTERS/TPG)

美國自 2022 年起陸續限制中國取得輝達 (NVDA-US) 等企業的先進 AI 晶片，目的是防止相關技術被用於提升中國軍事能力。然而，雖然相關產品出口至中國可能違反美國規定，但依現行法規，台灣並未將未經授權出口 AI 晶片視為刑事犯罪。

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目前執法機關若查獲相關案件，多半只能依偽造文書或其他既有法規偵辦。今年稍早，台灣首度拘留涉嫌協助轉運 AI 伺服器的人士，檢方即以文件造假等罪名展開調查。

擬比照美國制度 強化 AI 晶片出口管制

消息人士表示，台灣已原則同意朝美國制度方向靠攏，未來可能比照華府做法，針對運算效能超過特定門檻的 AI 晶片與設備實施出口限制。若新制度上路，政府將可直接依違反出口管制規定追究刑責，而非僅能依其他法律間接偵辦。

不過，相關細節仍在協商中，包括運算效能門檻、適用範圍及執法方式等內容尚待確認，最終方案仍須經台美雙方高層審議與批准。

若措施落實，將成為總統賴清德政府上任以來，為維護科技競爭力與國家安全所採取最強硬的半導體管制政策之一。

兼顧國安與產業利益 台灣面臨敏感抉擇

外界預料，北京可能對相關措施作出反應。中國長期主張台灣是其領土的一部分，而台灣則堅決反對此一立場。去年台灣將華為及中芯國際列入出口管制名單後，中國外交部曾批評民進黨政府向美國靠攏，損害台灣利益。

另一方面，台灣身處全球 AI 供應鏈核心地位，不僅擁有台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等關鍵晶片製造商，也聚集大量 AI 伺服器供應鏈廠商，負責將輝達晶片組裝成大型資料中心使用的 AI 伺服器。任何進一步限制中國市場的措施，都可能影響相關企業的商業布局。

近年來，賴政府持續強化科技安全政策。除了將華為與中芯國際列入黑名單外，台灣法院今年也判處東京威力科創 (Tokyo Electron)(8035-JP) 工程師 10 年徒刑，原因是竊取台積電商業機密。此外，檢方去年亦搜索一名前台積電高層住所，調查其涉嫌向英特爾 (INTC-US) 洩露營業秘密案。

相較之下，亞洲其他國家對美國要求限制中國取得先進 AI 晶片的態度仍較為保守。馬來西亞雖曾同意配合美方管制措施，但實際執行情況仍不明朗；新加坡則選擇透過既有法規打擊晶片轉運與詐欺行為，而非另行建立專門出口禁令。