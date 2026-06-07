鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 11:20

多重市場訊號近日同步反轉，持續近兩個月的美股強勁漲勢在本週戛然而止。隨著市場焦點轉向即將公布的美國 CPI 數據與 SpaceX 上市，華爾街開始擔憂，這場由 AI 熱潮推動的多頭行情是否正面臨重大轉折點。

根據《巴隆周刊》報導，標普 500 指數週五（5 日）終結連續九週上漲，那斯達克綜合指數單日重挫 4.2%，創下 2025 年 4 月以來最大單日跌幅，近期領漲的人工智慧（AI）科技板塊首當其衝。

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此波跌勢中，科技類股承受最重。SPDR 科技指數 ETF(XLK-US) 週五大跌 6.66%，三日累計跌幅 9.1%，儘管如此，該基金年內累計漲幅仍達 25%。

市場普遍將此次科技股拋售潮，部分歸因於 SpaceX 即將到來的首次公開發行（IPO）。

分析人士指出，投資者傾向於預先獲利了結、套現以取得認購資金。SpaceX 此次 IPO 計畫擬募資高達 750 億美元，被市場視為極可能成為史上規模最大的 IPO 案。

事實上，巨型融資潮已接連湧現。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 本週稍早剛透過股權融資籌得 850 億美元；此外，市場還在靜候 Anthropic 與 OpenAI 的 IPO 計畫落地。

分析指出，大規模股權融資往往在市場接近頂部時密集出現，因為此時企業最能為自身股票爭取到最有利的發行定價。

更根本的市場轉折驅動力則是，全市場開始重新計價貨幣緊縮預期，而週五公布的 5 月美國非農就業數據更證實了該判斷。

數據大幅超出預期，5 月非農就業新增人數達 17.2 萬，約為市場普遍預測值的兩倍；前兩個月數據亦經上修，合計再增 9.3 萬人；失業率則維持 4.3%。

部分分析人士指出，休閒與旅館業新增約 7 萬個工作機會，可能與即將舉行的世界盃相關。

不過，Piper Sandler 首席經濟學家 Nancy Lazar 領導的研究團隊認為，就業市場轉強更可能反映聯準會在 2024 年至 2025 年間，累計降息 1.75 個百分點後所產生的遞延效應。

數據公布後，市場升息押注快速攀升。芝商所 FedWatch 數據顯示，期貨市場週五給出的 Fed 升息機率達 71.8%，預期聯準會最遲將在 12 月將目前 3.50% 至 3.75% 的目標利率區間上調至少 25 個基點。

升息預期的重燃在各資產類別引發連鎖反應。10 年期美國公債殖利率重新跳升至 4.50% 以上，這一水準往往會對股市構成顯著壓力；美元應聲走強；黃金週五再挫 223 美元，收每盎司 4,337.10 美元，較 1 月底高峰大幅回落逾 18%。

報導指出，投資人的目光下週將鎖定兩大焦點，包括備受矚目的 SpaceX IPO，以及即將揭曉的 5 月美國 CPI 數據。市場普遍預期 CPI 年增率將達 4.2%。

美國銀行策略師在最新客戶報告中發出嚴峻警示指出，歷史數據顯示，每當失業率（目前為 4.3%）低於 CPI 年增率時，華爾街往往難逃重挫命運，對應的年份包括 1966 年、1973 年、1990 年、2000 年、2008 年及 2021 年。