鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-06 23:17

這是韓國脫口秀綜藝節目《劉在街頭》6 日（周六）在社交媒體上公布的節目錄製畫面。在綜藝節目攝影機前，黃仁勳依舊身穿黑色皮夾克，與主持人劉在石面對面暢談，現場氣氛十分輕鬆。

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當 Netflix 動畫電影《K-Pop: 獵魔女團》中虛擬女團 Huntrix 演唱的《Golden》歌聲響起時，黃仁勳更是興奮地揮動手臂，即興跳起舞來。

根據節目預告，黃仁勳參與錄製的《劉在街頭》將於 6 月 10 日播出。

黃仁勳的韓國行於昨日下午開啟，他在機場接受採訪時表示，三大記憶體晶片製造商已通過認證，可為輝達 AI 加速器供應最先進高頻寬記憶體（HBM）晶片。

隨後，黃仁勳首先前往韓國電競豪門 T1 的主題網吧「T1 BASECAMP」，與 T1 隊員互動交流。

黃仁勳昨日晚上現身首爾弘大一家烤肉店，與韓國商界大咖舉行了一場備受關注的「烤五花肉聚會」。出席晚宴的包括 SK 集團會長崔泰源、LG 集團會長具光謨、NAVER 董事長李海珍等。

黃仁勳與崔泰源在聚餐期間還專程走出餐館，向粉絲和市民派發名為「HBM Chips」的蜂蜜香蕉味薯片。這款薯片由 SK 海力士與 7-Eleven 聯合推出，名稱與 HBM 相呼應。

酒過三巡之後，黃仁勳意猶未盡，主動提出想吃炸雞。於是，一行人隨即轉場至附近炸雞店。

在炸雞店內，黃仁勳與妻子 Lori Huang 並肩而坐，和崔泰源、具光謨、李海珍暢聊至深夜。餐桌上擺滿了韓國人最愛的「炸雞配啤酒」，包括招牌金色橄欖炸雞、生啤酒、檸檬汽水、可樂、卡斯罐裝啤酒等。

事實上，黃仁勳對韓國炸雞的喜愛早已不是祕密。

他抵達金浦機場被記者問及訪韓原因時，他便笑著回答：「我很想念韓國炸雞。」

去年訪問韓國期間，他曾與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣舉行「炸雞會談」。今年 2 月，他還在美國矽谷一家韓式炸雞酒吧與崔泰源再次相聚。