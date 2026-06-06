股市崩盤要來了嗎？歷史數據揭示「這樣做」才是投資人最佳應對策略
鉅亨網編譯莊閔棻
美國股市近期強勢上揚，標普 500 指數、道瓊工業平均指數與那斯達克綜合指數相繼創下歷史新高。然而，投資人的憂慮情緒卻未因此消散，隨著股市迎來回調，不少投資人萌生出脫持股的念頭。但金融研究機構 DALBAR 的研究數據顯示，這樣的衝動往往得不償失。
根據《The Motley Fool》報導，美國個人投資者協會（AAII）最新每週調查顯示，對未來六個月市場走勢感到悲觀的美國人已超過樂觀者，消費者信心指數更在五月份跌至新低。
報導指出，在市場面臨回調風險時，投資人往往會想先行出場避險。但事實上，準確預測市場高低點幾乎不可能，而研究也指出，試圖擇時進出市場往往會拖累長期投資報酬。
DALBAR 統計 2001 年至 2020 年間的投資表現，發現一般投資人的年均報酬率僅有 2.8%，遠遠落後標普 500 指數同期 7.5% 的年均漲幅。
研究人員指出，頻繁且錯誤的進出時機，正是散戶表現欠佳的關鍵原因之一。
值得注意的是，即便是專業機構，也難逃研判失準的困境。2023 年 6 月，德意志銀行曾預測美國在未來 12 個月內有「接近百分之百」的機率陷入衰退，結果標普 500 指數反而大漲近 25%。
專家建議，在關稅壓力、通貨膨脹與油價飆升等多重逆風下，持續持有部位仍是相對明智的選擇。
回顧歷史，標普 500 指數自 2000 年 1 月至今累計漲幅已逾 740%，期間雖歷經多次創紀錄的熊市，最終仍一路向上。
分析人士強調，無論市場接下來如何演變，歷史一再證明：買進優質股票、並持有至少數年，才是穿越市場風浪的不二法門。
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