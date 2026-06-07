鉅亨網編輯林羿君 2026-06-07 15:00

牛市，尤其是由投資人動能所驅動的牛市，最大的特徵在於市場不斷追問新的問題，而這些問題無法單靠「老調重彈」或「維持現狀」來滿足。

晶片大廠博通 (AVGO-US) 上周為華爾街帶來了科技業難得的清晰脈絡。儘管其第二季獲利優於市場預期，但短期營收展望卻略嫌保守。這番展望足以重擊其股價，並將眾多同業及大盤一同拖入跌勢。諷刺的是，博通在過去一週市值才剛飆升了逾 2600 億美元。

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同時，資安大廠 Crowdstrike(CRWD-US) 和 Palo Alto Networks(PANW-US) 儘管前一日公布的財報雙雙超越市場預期，並調升了短期營收展望，卻依然難逃這波下挫的波及。

這也讓部分市場人士開始質疑，科技股這波狂飆的行情是否已開始面臨後繼無力的窘境。畢竟自 3 月底以來，費城半導體指數市值已近乎翻倍，科技七雄指數上漲了 23%，那斯達克指數更是強彈了 30%。

盛寶銀行（Saxo Bank）投資策略師 Ruben Dalfovo 指出，整個產業釋出的訊息相當明確，人工智慧（AI）依舊是強大的需求驅動力，資料中心需要晶片與網通設備，企業需要更完善的資訊安全，客戶則渴望能用更少工具發揮更大功效的整合平台。

然而，他接著表示，這波行情「輕鬆獲利」的初期階段可能已步入尾聲。下一階段的關鍵在於執行力、定價能力和現金流，而不是只要把 AI 放進簡報裡，就期待股市買單。

本週市場似乎難以繼續對科技股表達熱情。美國與伊朗遲遲無法達成停火協議，最新就業與經濟活動數據顯示經濟韌性仍在，但也讓通膨壓力維持高檔，而債券投資人則持續將殖利率推升至多年高點。

標普 500 資訊科技類股指數上週三下跌 1.5%。此前一天，該指數的相對強弱指標（RSI）已升至 82，遠高於 80 的超買門檻，同時較 200 日移動平均線高出 28%。

投行 BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 指出，自 1990 年以來，這種極端情況僅出現過 10 次，最近一次是在 2024 年 6 月，在此之前則是 2020 年 8 月，以及 1999 年 12 月底。

他補充道，雖然歷史上也有幾次以正面收尾，例如 1995 年 5 月與 1997 年 7 月，但大多數情況下，市場在接下來 40 個交易日都出現了明顯整理或回落。

經紀商 XS.com 的市場分析師 Linh Tran 也隱約察覺到回檔修正的訊號。

她表示，投資人早已提前反映了對 AI 題材的強烈預期，因此任何關於財報、成長前景或資本支出的負面雜音，都可能引爆主流領頭板塊的強烈賣壓。這使得市場在經歷急漲後，進行技術性拉回的可能性大幅提升。

就連華爾街對標普 500 指數最樂觀的分析師之一、Yardeni Research 創辦人兼總裁 Ed Yardeni，也開始感到不安。他目前仍維持年底標普 500 指數上看 8,250 點的目標價。

Ed Yardeni 上周已開始亮起了黃燈，並警示未來數週可能會出現拉回。

他列舉了幾項隱憂，包括石油業高層持續警告油價可能進一步上漲、聯準會立場逐漸偏向升息，以及 SpaceX IPO 可能在股價飆升後引發獲利了結潮，進而造成市場劇烈波動，都是潛在風險來源。

如今，美股已擺脫了創紀錄的第一季財報季行情的加持，轉而面臨對 AI 支出規模的疑慮，加上美伊局勢升溫所帶來的風險、通膨以及升息壓力重現，且過去 10 週的累積漲幅已逼近歷史高檔。