鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-06 08:20

下周即將首次公開發行 (IPO) 的 SpaceX 表示，已與 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)簽署雲端服務協議，到 2029 年年中以前，Google 每月將支付 9.2 億美元購買人工智慧 (AI) 運算資源，這是 SpaceX 在數周內敲定的第二筆大型 AI 算力協議。

SpaceX IPO前再添AI大客戶 Google豪擲300億美元買算力 (圖:Shutterstock)

根據 SpaceX 周五 (5 日) 提交的監管文件，Google 將從今年 10 月至 2029 年 6 月期間支付每月 9.2 億美元費用，整體合約金額約 300 億美元。若 SpaceX 未能於 9 月 30 日前依約交付運算資源，Google 有權在一個月寬限期後終止協議。

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SpaceX 提供的運算資源包括約 11 萬顆輝達 (NVDA-US)GPU，以及 CPU、記憶體與其他相關設備。

Google Cloud 發言人表示，這項合作有助於滿足客戶對 AI 服務日益增長的需求。

Alphabet 最新財報顯示，Google Cloud 未認列營收的未實現訂單較前一季幾乎倍增，超過 4600 億美元。

Google 發言人在聲明中說：「這是一項短期且及時的合作協議，確保我們擁有過渡性算力資源，以滿足 Agent 平台 Gemini Enterprise 快速增長的客戶需求，而實際需求甚至超出我們原先預期。」

在 SpaceX 準備透過 IPO 募資 750 億美元之際，這項協議讓 SpaceX 再添一家重量級客戶，前一個客戶是 AI 新創公司 Anthropic。

Anthropic 今年 5 月表示，已與 SpaceX 達成協議，將使用位於美國田納西州曼非斯 (Memphis) 的 Colossus 1 資料中心全部運算能力。該設施配置超過 22 萬顆輝達處理器，並將在一個月內為 Claude 聊天機器人額外提供 300MW 算力。

根據路透，若以年度計算，SpaceX 與 Anthropic 及 Google 簽訂的算力服務合約總價值約 260 億美元。

若兩項合約都履行至到期日，已揭露的 Anthropic 與 Google 合約總價值將超過 700 億美元。這兩筆 AI 算力合約的規模，已遠高於 SpaceX 去年全年營收。

SpaceX 執行長馬斯克正透過旗下 xAI 持續擴大 AI 業務，希望把公司打造成大型算力基礎設施供應商，這也是 SpaceX 向投資人主打的重要成長題材。

Google 與 SpaceX 之間的關係同時具有合作與競爭性。

SpaceX 今年稍早揭露，截至 2025 年底 Google 持有該公司 6.11% 股權。在今年 2 月 SpaceX 與 xAI 完成合併後，根據彭博估算，Google 目前仍持有約 5% 的 SpaceX 股份。

此外，雙方討論的合作並不限於雲端運算。知情人士今年 5 月透露，Google 與 SpaceX 曾洽談利用火箭發射 Google 測試中的軌道資料中心產品。

依照周五揭露的合約條款，Google 與 SpaceX 任一方皆可在提前 90 天通知後終止協議，這與 Anthropic 合約內容相同。