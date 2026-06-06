鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-06 10:20

花旗美國首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，雖然美國勞工部公布的 5 月就業報告「將使 Fed 官員在 6 月 16-17 日會議上，更偏向關注通膨上行風險，而非就業下行風險」，但他認為未來三個月的勞動力市場將逐步降溫。

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他認為，屆時市場將重新開始反映降息可能性，而非升息機率。

美國勞工部周五公布，5 月新增非農就業 17.2 萬人，不僅高於經濟學家預估，也使過去三個月累積的就業增幅創下兩年多來最大。

即便如此，花旗仍維持原有預測，認為 Fed 將在今年最後三次會議各降息 1 碼 (25 個基點)，分別落在 9 月、10 月與 12 月。

花旗自去年 12 月起便預測 Fed 今年將降息三次，每次 1 碼，但之後逐步將首次降息時間點由原先預估的 1 月延後至 9 月。

今年初，華爾街多數大型銀行都預期 Fed 今年將降息，其中大部分預測降息兩次。然而由於伊朗戰爭推升油價後，通膨再度升溫，加上美國就業市場持續強勁、美股屢創歷史新高，幾乎所有大型銀行都已放棄今年降息預測。

目前在華爾街大型銀行中，只剩花旗與高盛仍預測 Fed 今年將降息。其中高盛截至上月仍預估 Fed 將於 12 月降息一次。

至於那些棄守 2026 年降息預測的銀行，雖然多數仍認為 2027 年將出現降息，但愈來愈多機構開始預期 Fed 下一步可能是升息。

這點在 Fed 4 月決策會議後更明顯，因為當時有三位決策官員反對在會後聲明中保留「寬鬆傾向」，也就是承認就業與通膨雙雙面臨風險的措辭。

摩根大通從今年 1 月起便把 2027 年升息納入預測，而法國巴黎銀行 (BNP Paribus) 則根據周五公布的數據，預測 Fed 將自 2026 年 12 月開始連續升息三次。