鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-05 13:40

SpaceX 規模 750 億美元的首次公開發行 (IPO) 進入最後衝刺階段。知情人士指出，公司周四 (4 日) 啟動路演後，仍傾向採用每股 135 美元的發行價格，顯示執行長馬斯克有意再度打破華爾街傳統定價模式。在市場需求異常火熱之際，美國銀行、摩根大通與摩根士丹利等大型投行也全面動員，透過一系列大型客戶活動替這家太空與 AI 巨擘上市造勢。

這場 IPO 已成功吸引華爾街與投資人的高度關注，SpaceX 計劃以每股 135 美元募資 750 億美元，若順利完成，將成為史上最大 IPO。以 1.75 兆美元估值計算，6 月 12 日上市後，SpaceX 將直接躋身全球最具價值上市企業之列。

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三名熟悉情況的人士表示，市場需求可說是「極度旺盛」(insatiable)。其中一人透露，參與此次 IPO 的分析師每天接到多達 20 通來自投資人的詢問電話，高於熱門 IPO 案通常每天約 10 至 15 通的水準，顯示投資人興趣異常熱烈。

知情人士向路透表示，SpaceX 已告知參與 IPO 的承銷銀行，目前仍傾向採用每股 135 美元定價方案。

依照傳統流程，發行公司及承銷銀行通常會在路演期間蒐集投資人意見，等到股票開始交易前一天的定價會議上，才會決定最終發行價格。不過知情人士指出，SpaceX 似乎對定價有自己的定見，傾向採用周三揭露的方案，也凸顯執行長馬斯克再度挑戰華爾街長期以來的慣例。

在摩根大通的活動中，執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 與約 3500 名客戶共同參與，馬斯克則透過視訊連線發表談話。

當被問到為何選擇現在上市時，馬斯克說：「我們正展開一個全新的大規模成長階段，因此需要資金支持。」他也表示，對公司的營收預測感到「相當有信心」，且營收表現已較過去「更具可預測性」。

SpaceX 總裁兼營運長 Gwynne Shotwell 以及財務長 Bret Johnsen 親自出席活動，馬斯克母親 Maye Musk 也現身會場。

戴蒙表示，摩根大通希望讓個人投資人獲得與機構投資人相同的待遇。

為了營造氣氛，摩根大通在紐約新總部大廳不斷播放 SpaceX 火箭發射影片，並投射巨大的「準備發射」(Go for Launch) 字樣。

美國銀行也不遑多讓，在曼哈頓總部擺設 SpaceX 火箭模型與相關展示圖像，並擬於晚間點亮總部尖塔，營造火箭升空效果。此外，美銀私人銀行與美林證券共邀請超過 5000 名客戶參與相關活動。