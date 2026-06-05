鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-05 08:20

標普全球 (S&P Global)(SPGI-US) 周四 (4 日) 表示，不會修改旗下主要指數的快速納入規則。這項決定意味著，正籌備史上最大 IPO 的 SpaceX，至少在上市一年後才有資格被納入標普 500，而且仍須符合標普現行的獲利能力及流通股要求。

SpaceX納入標普500得再等等 標普拒為超大型IPO修改規則 (圖:Reuters/TPG)

馬斯克在 SpaceX 首次公開發行 (IPO) 過程中，已多次打破華爾街慣例，包括提高散戶投資人配售比重、爭取提早納入主要指數，以及透過公司治理架構維持創辦人高度控制權。

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標普表示，「不應只憑市值規模龐大，而豁免企業在財務可行性、上市時間以及可投資權重因子 (IWF) 等要求。」

SpaceX 計劃募資 750 億美元，若順利完成，將成為史上規模最大的 IPO，並使公司估值達 1.75 兆美元，直接躋身美國上市企業市值前十大。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 說：「這凸顯標普道瓊指數公司堅持以規則為基礎編制指數的公信力，並確保企業在納入指數前具備獲利能力。」

他說：「只憑企業規模夠大、長期維持私有化卻仍未獲利，就給予特殊待遇，並沒有太大道理。」

近年來，由於美國上市公司數量持續減少，交易所業者積極推動 IPO 市場發展，而包括 SpaceX 與 AI 新創巨擘 Anthropic、OpenAI 等估值高昂的科技企業，也正逐步接近上市階段。

一家公司若能在 IPO 後快速納入主要指數，通常有助於提升股票流動性與市場能見度，並吸引追蹤指數的被動資金進場，進一步支撐股價表現。

那斯達克近期已修改規則，允許 SpaceX 在上市僅 15 個交易日後即可符合納入那斯達克 100 指數 (NDX) 資格，較原本至少三個月的等待期大幅縮短。

英國富時羅素 (FTSE Russell) 也採取類似措施，將大型 IPO 納入旗下指數的等待時間縮短至五個交易日。根據富時羅素的快速納入新規定下，SpaceX 已符合納入「羅素美國股票指數」及「富時全球股票指數系列」(FTSE GEIS)的資格。