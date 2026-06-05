鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-05 11:40

華爾街研究機構正向準備參與 SpaceX 首次公開發行 (IPO) 的投資人描繪一個大膽願景：該公司人工智慧 (AI) 業務未來數年營收可望暴增 100 倍，藉此支撐約 1.8 兆美元的估值。

SpaceX估值1.8兆美元底氣何來？華爾街押注AI營收6年暴增100倍 (圖:Shutterstock)

SpaceX 周四 (4 日) 正式啟動 IPO 路演程序，向潛在投資人介紹 SpaceX 的上市計畫，從摩根大通、美國銀行到摩根士丹利在內，華爾街投資銀行巨頭紛紛舉辦盛大活動造勢。

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這家總部位於德州 Starbase 的火箭、衛星與 AI 公司擬以每股 135 美元定價募資 750 億美元，若順利完成，將創下史上最大 IPO 紀錄，並將在上市後立即躋身全球最有價值上市公司的行列。

知情人士透露，Evercore ISI 分析師預估，SpaceX 的 AI 部門營收將從 2025 年的 32 億美元，到 2031 年增為 7550 億美元。該團隊預期，公司總營收將從 2025 年的 187 億美元一路攀升，到 2031 年突破 1 兆美元。

高盛分析團隊同樣提出極具野心的預測。知情人士透露，高盛預估 SpaceX 總營收將於 2030 年達到 4740 億美元，其中 AI 業務營收將較目前增長約 100 倍至 3220 億美元。

Evercore 則預估 2030 年總營收達 4860 億美元，AI 營收達 3310 億美元。

高盛進一步估算，SpaceX 自由現金流將在 2029 年觸及負 1050 億美元谷底後快速改善，2031 年轉為正值並超過 720 億美元。

Evercore 預測，到 2031 年 AI 業務將占 SpaceX 總營收 74%，遠高於目前不到 20% 的比重。相較之下，太空業務營收占比將降至僅 1%，而 2025 年仍超過 20%。

兩家機構均預期，SpaceX 旗下連網業務營收將從 2025 年的 114 億美元，到 2030 年超過 1400 億美元，連網業務主要以星鏈 Starlink 衛星網路服務為主。

火箭發射業務方面，分析師預估 2030 年營收約 80 億美元，較 2025 年的 41 億美元大致倍增。

不過，為了支撐這些成長目標，SpaceX 資本支出也將大幅增加。根據知情人士，高盛預估 SpaceX 資本支出將從 2025 年超過 200 億美元，到 2030 年超過 3600 億美元。

Evercore 則預估 2031 年資本支出將進一步升至 7320 億美元，其中約 6660 億美元與 AI 相關投資有關，較目前水準增為 50 倍以上。