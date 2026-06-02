鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-02 12:49

SpaceX 向監管機關提交的修訂文件顯示，該公司將在首次公開發行 (IPO) 中預留最多 5% 的股票，以供部分員工及由高層指定人士認購，而且這些股票可能不受上市後的閉鎖期限制。

文件顯示，這些股份將以 IPO 發行價格出售，未被該計畫認購的部分，將轉由一般市場投資人承接。SpaceX 並未說明最終實際分配比例，也未揭露參與資格的具體名單。

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市場預期，SpaceX 這次募資規模可能高達 750 億美元，而執行長馬斯克將在今年稍晚讓 SpaceX 與 AI 新創 xAI 合併，把估值推升至約 1.25 兆美元。若成功上市，SpaceX 將成為全球最具規模的科技股之一，過去僅有 Facebook(META-US)與阿里巴巴 (BABA-US) 在上市首日達到超過 1000 億美元的市值規模。

所謂「直接配售計畫」(direct share program)，是指企業在 IPO 中預留部分股份，分配給員工、客戶或特定關係人，讓他們能在發行階段就參與認購。SpaceX 在文件中表示，參與者將由公司高層決定，且相關股份不受一般 IPO 常見的閉鎖期限制。

根據文件，SpaceX 目前也正與多家投資機構接洽，安排 IPO 前的路演程序，市場預期最快可能 6 月中旬在那斯達克掛牌交易。高盛為主承銷商，摩根士丹利則負責協助執行直接配售機制。

此外，文件也揭露 SpaceX 與 AI 新創 Anthropic 之間的合作細節。SpaceX 向 Anthropic 提供算力租賃服務，規模約相當於 32.5 萬顆輝達 GPU，部署於美國孟菲斯的資料中心設施。雙方合約初期為三個月，之後可在提前 90 天通知的情況下終止。

相關合約顯示，Anthropic 每月支付 SpaceX 約 12.5 億美元租賃費用，合約期延續至 2029 年 5 月，但在初期兩個月為逐步放量的過渡期。