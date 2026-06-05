鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-06 05:34

在強於預期的美國 5 月非農就業報告公布後，美債殖利率飆升，市場開始重新評估聯準會 (Fed) 今年的利率路徑，拖累美股四大指數週五 (5 日) 同步血染。

科技股成為賣壓重災區，費城半導體指數崩跌 10.26%，那斯達克指數暴跌 4.2%，收 25,709.43 點，自 2025 年 4 月 10 日以來最大單日跌幅。

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道瓊工業指數終場下跌 695.15 點或 1.3%，收在 50,866.78 點；標普 500 指數大跌 2.6%，收 7,383.74 點，寫下自 2025 年 10 月 10 日以來最差單日表現。

標普本週累計跌逾 2%，終止連續九週上漲走勢，那斯達克單週跌幅更擴大至 4.7%。

市場賣壓主要來自美國 5 月就業報告意外強勁，新增就業 17.2 萬人，遠高於市場預估 (8 萬)，引發投資人擔憂通膨壓力可能升溫，並提高聯準會今年再度升息的可能性。根據 CME FedWatch 工具，目前市場對聯準會 12 月升息的機率已明顯升溫。

受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10 年期美債殖利率突破 4.5%，30 年期公債殖利率也站上 5%，2 年期美債殖利率收在 4.160%，創 2025 年 2 月以來最高。

中東局勢持續緊張也進一步打擊市場信心。投資人擔憂伊朗衝突遲遲無法化解，加上荷姆茲海峽恢復正常通航前景仍不明朗，恐推升油價並再度加劇通膨壓力。

值得注意的是，賣壓不僅集中於大型科技股。反映市場整體表現的 Invesco 標普 500 等權重 ETF(RSP-US) 週五下跌 1.5%，顯示跌勢已擴散至更多產業與個股。

美股週五主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 695.15 點，或 1.35%，報 50,866.78 點。

那斯達克指數下跌 1,121.53 點，或 4.18%，報 25,709.43 點。

S&P 500 指數下跌 200.57 點，或 2.64%，報 7,383.74 點。

費城半導體指數下跌 1,396.74 點，或 10.26%，報 12,220.76 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 950.54 點，或 5.30%，報 16,991.28 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭暗夜降臨。Meta (META-US) 重挫 5.51%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.25%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.98%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.06%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 6.69%；日月光 ADR (ASX-US) 重挫 11.38%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.33%。

企業新聞

本輪晶片股拋售潮並沒有單一導火線，但博通 (AVGO-US) 財報後未進一步上調 AI 晶片展望，被視為引發資金獲利了結的重要因素。

博通股價週四暴跌超過 12% 後，週五再跌近 8%，進一步拖累整體半導體族群，Marvell (MRVL-US) 週五慘摔逾 16%，近期因 AI 記憶體需求大增而大漲的美光 (MU-US) 再跌 13%，連日累計跌幅超過 20%。

外傳 Meta(META) 為因應龐大的人工智慧發展需求，可能考慮透過發行新股的方式籌集數百億美元資金，該股嚇跌 5.51% 至每股 593.00 美元，進一步加劇科技股賣壓。

運動服飾品牌 Lululemon Athletica (LULU-US) 因下修全年獲利預測且第二季財測不如預期，股價下殺 8.56% 至每股 114.23 美元。

除了晶片股重挫外，比特幣價格也跌破 6 萬美元，創 2024 年底以來首見，加密貨幣相關個股 Coinbase (COIN-US) 與 Strategy (MSTR-US) 則受到比特幣下跌拖累同步走弱。

華爾街分析

追蹤晶片股表現的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 週五暴跌 10%，創 2020 年 3 月疫情爆發以來最大單日跌幅，但今年以來累計漲幅仍高達 73%。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，許多投資人過去兩個月在半導體股累積可觀獲利，當市場出現轉弱訊號時，獲利了結賣壓便快速湧現。部分投資人持股比重已偏離長期配置目標，因此選擇趁機調節部位。

Carson Group 市場策略師 Ryan Detrick 表示，過去九週美股尤其是科技股與半導體股漲勢驚人，如今終於出現明顯修正。他指出，優於預期的就業報告讓聯準會今年剩餘時間降息的空間大幅縮小，而市場正透過拋售今年漲幅最大的股票來反映這項風險。

市場也開始關注 6 月 12 日即將登場的 SpaceX IPO，由於 SpaceX 估值高達 1.77 兆美元，有望成為史上最大規模 IPO 之一，市場研判，近期科技股與加密貨幣遭到拋售，部分原因可能是投資人提前調節持股，為參與 SpaceX 上市預留資金。