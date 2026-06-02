AI算力牛市未歇 Rubin如期推進 大摩喊買輝達、博通與記憶體股

鉅亨網新聞中心 2026-06-03 05:40

摩根士丹利最新發布的《Taiwan Meetings: Key Takeaways》報告指出，人工智慧 (AI) 基礎設施投資熱潮仍在加速推進，機構投資人對 AI 算力產業鏈的信心遠比市場想像更為堅定。其中，輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 以及記憶體產業被視為 AI 投資主軸，大摩均維持正面評價，並認為輝達仍是下半年產品週期中最具吸引力的核心標的。

（圖：REUTERS/TPG）

針對市場高度關注的下一代 AI 平台 Rubin（或稱 Vera Rubin），大摩引述供應鏈調查指出，近期市場流傳的「重新流片」、「量產進度落後預期」以及「改推 HBM3e 版本 Rubin」等說法均不屬實。供應鏈資訊顯示，Rubin 量產計畫仍按原定時程推進，先前幾周出現的部分執行延誤並未對整體產品節奏造成實質影響，預計今年底前將看到明顯產能爬坡。

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大摩表示，Vera Rubin 平台將具備領先業界的運算效能，同時擁有最低的單位 Token 成本，目前並未出現重大延遲跡象。

值得注意的是，雖然 Rubin 即將接棒，但現行 Blackwell 架構需求依然強勁。由於 Rubin 初期供貨能力有限，市場對 Blackwell 的需求未見降溫，使其產品生命周期較原先預估延長數個月，產量表現甚至高於最初規劃。

除了 GPU 市場外，CPU 競爭態勢也持續升溫。超微 (AMD-US) 近年在伺服器 CPU 市場持續擴張，大摩指出，AMD 伺服器 CPU 雖然已進行價格調漲，但漲幅仍低於英特爾 (INTC-US) 及 Arm 架構競爭產品，因此仍保有價格競爭優勢。

報告指出，AMD 採用 2 奈米製程的 Venice 伺服器處理器預計於 2026 年下半年量產。雖然先進製程成本較高，但效能表現受到供應鏈高度肯定。目前 2026 年大部分產能已被客戶預訂，2027 年需求能見度也持續提升。

在 AI 加速器方面，AMD 即將推出的資料中心 GPU MI455 同樣獲得供應鏈正面評價，市場預期 7 月產品發表會有望帶來新客戶訂單消息。

相較之下，英特爾轉型之路仍面臨挑戰。大摩指出，採用 18A 製程的 Panther Lake 良率持續改善，雖然尚未達到最佳經濟效益目標，但產品可靠性已具備商業化條件。

在客製化 AI 晶片領域，大摩對博通前景則相當樂觀。報告指出，博通與 Google 合作的 TPU 客製化 ASIC 業務將持續放量成長，成長動能可望延續至 2027 年。

雖然聯發科 (2454-TW) 積極爭取 Google ASIC 訂單，希望長期取得 15% 至 20% 的市場份額，但大摩認為聯發科在量產初期仍將面臨不少挑戰。尤其高頻寬記憶體 (HBM) 現貨價格明顯高於博通透過長期供應協議取得的成本水準，使聯發科在成本控制方面處於劣勢。

因此，大摩預估未來 2 至 3 年間 Google ASIC 市場將維持約 80% 由博通、20% 由聯發科主導的競爭格局。

記憶體市場方面，大摩認為 AI 產業最核心的瓶頸依然來自儲存與記憶體供應能力。雖然 2026 年第三季價格談判尚未正式展開，但供應鏈普遍預期相關產品價格漲幅將超過 20%。

其中，大摩相對看好 DRAM 市場，認為其作為 AI 運算關鍵瓶頸的地位更加突出。至於 NAND 快閃記憶體雖同樣面臨創紀錄的供給短缺，但由於產業資本支出仍保持克制，反而有助於供需結構維持健康狀態。

大摩強調，長期供貨協議更多只是反映供需趨勢訊號，並不能真正保障多年供應，因此持續追蹤產能與需求平衡變化，遠比單純聽信市場敘事更為重要。

在估值方面，大摩以 2027 財年每股盈餘 (EPS) 預測作為基礎，給予輝達 22 倍本益比，對應目標價 288 美元；博通 28 倍本益比，目標價 485 美元；AMD 37 倍本益比，目標價 360 美元；英特爾則給予 42 倍本益比，目標價 73 美元。

根據大摩預測，輝達 2027 財年 EPS 為 13.08 美元，博通為 17.33 美元，AMD 為 11.10 美元，英特爾則為 1.73 美元。

報告指出，英特爾看似擁有四家公司中最高的本益比評價，但該估值建立在晶圓代工業務成功轉型的前提之上。若代工業務改善速度不如預期，相關估值基礎恐面臨挑戰。