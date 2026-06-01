鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 22:15

繼上周市值突破 1 兆美元後，美光科技股價周一 (1 日) 在美股甫開盤便衝破每股 1000 美元大關，創歷史新高，最高上漲近 7% 至每股 1036.91 美元，但 《雅虎財經》AlphaSpace 數據顯示，美光相對強弱指數 (RSI) 近日飆升至 90，創 1995 年 9 月以來新高，上一次 RSI 觸及如此高位，還要追溯到柯林頓擔任美國總統的時期。

RSI 是技術分析中衡量買賣力道與超買超賣的關鍵指標，數值突破 70 通常意味著股價短期漲勢過猛、估值過高，面臨回調風險。

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歷史數據顯示，1995 年美光 RSI 觸及 96 的峰值後，股價隨即在隨後數月暴跌，跌勢一路延續至 1996 年 7 月。

此次飆漲主要受惠於 AI 浪潮。亞馬遜等科技巨頭大舉投入 AI 資料中心建設，由於 AI 模型運行需要海量數據的高速讀寫與傳輸，記憶體晶片成為供應鏈中最緊缺的環節之一。在供需失衡下，美光等廠商順勢提價，帶動利潤大幅攀升。

滙豐銀行分析師 Ricky Seo 指出，通用伺服器需求持續高增，正推動記憶體行業迎來一輪更強且更持久的景氣週期。

受利多激勵，美光市值在 5 月 26 日首度突破 1 兆美元大關。今年以來，美光股價累計漲幅高達 240%，最新市值達 1.1 兆美元。