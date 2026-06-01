鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周一 (6/1) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正準備為 iPhone 推出全新分帳功能，讓使用者只需拍攝餐廳或聚會收據，即可自動拆分帳單並向其他人發送付款請求，進一步擴大其在數位支付與個人金融服務領域的布局。
根據知情人士透露，這項新功能將允許使用者拍下收據後，將不同品項分配給不同參與者，系統再自動計算每個人應負擔的金額，包括商品價格、稅金及小費，並透過 Apple Cash 發送付款請求。
消息指出，蘋果最快可能於下週全球開發者大會 (WWDC) 正式公布這項功能，並將其納入下一代 iPhone 作業系統 iOS 27。相關功能將整合於 Wallet 錢包 App 或 Messages 訊息應用程式中，使用者也能透過 Apple Watch 核准付款。
若順利推出，該服務將直接挑戰目前市場上的分帳應用程式，包括 Splitwise、Tab 及 Settle Up，同時進一步與 PayPal 旗下 Venmo 及 Block 的 Cash App 等行動支付服務競爭。
自 2014 年推出 Apple Pay 以來，蘋果持續拓展金融服務版圖，陸續推出 Apple Card 信用卡、高盛 (GS-US) 合作的高收益儲蓄帳戶，以及讓商家直接透過 iPhone 收款的 Tap to Pay 功能。不過，部分金融業務發展並非一帆風順，例如 Apple Card 業務拖累高盛獲利表現，而蘋果推出的先買後付 (Buy Now, Pay Later) 服務也已在推出約一年後終止。
知情人士表示，新分帳工具特別鎖定習慣透過手機管理財務的年輕族群，希望進一步提高 Apple Cash 使用率，並強化蘋果在個人支付市場的競爭力。
除了分帳功能外，蘋果也計畫為 Wallet App 新增自製數位通行證功能，讓使用者自行建立活動門票、健身房會員卡及其他數位憑證。目前 Wallet 已整合 Apple Pay、儲蓄帳戶、汽車與住家數位鑰匙等服務。
報導指出，iOS 27 今年秋季更新的重點仍將聚焦人工智慧 (AI) 功能，包括升級版 Siri 語音助理、AI 照片編輯工具、新的 Siri 相機模式以及介面設計調整，而智慧分帳服務則是蘋果持續深化金融生態系的重要一環。
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