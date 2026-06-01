鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 03:00

根據《彭博》周一 (6/1) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正準備為 iPhone 推出全新分帳功能，讓使用者只需拍攝餐廳或聚會收據，即可自動拆分帳單並向其他人發送付款請求，進一步擴大其在數位支付與個人金融服務領域的布局。

根據知情人士透露，這項新功能將允許使用者拍下收據後，將不同品項分配給不同參與者，系統再自動計算每個人應負擔的金額，包括商品價格、稅金及小費，並透過 Apple Cash 發送付款請求。

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消息指出，蘋果最快可能於下週全球開發者大會 (WWDC) 正式公布這項功能，並將其納入下一代 iPhone 作業系統 iOS 27。相關功能將整合於 Wallet 錢包 App 或 Messages 訊息應用程式中，使用者也能透過 Apple Watch 核准付款。

若順利推出，該服務將直接挑戰目前市場上的分帳應用程式，包括 Splitwise、Tab 及 Settle Up，同時進一步與 PayPal 旗下 Venmo 及 Block 的 Cash App 等行動支付服務競爭。

自 2014 年推出 Apple Pay 以來，蘋果持續拓展金融服務版圖，陸續推出 Apple Card 信用卡、高盛 (GS-US) 合作的高收益儲蓄帳戶，以及讓商家直接透過 iPhone 收款的 Tap to Pay 功能。不過，部分金融業務發展並非一帆風順，例如 Apple Card 業務拖累高盛獲利表現，而蘋果推出的先買後付 (Buy Now, Pay Later) 服務也已在推出約一年後終止。

知情人士表示，新分帳工具特別鎖定習慣透過手機管理財務的年輕族群，希望進一步提高 Apple Cash 使用率，並強化蘋果在個人支付市場的競爭力。

除了分帳功能外，蘋果也計畫為 Wallet App 新增自製數位通行證功能，讓使用者自行建立活動門票、健身房會員卡及其他數位憑證。目前 Wallet 已整合 Apple Pay、儲蓄帳戶、汽車與住家數位鑰匙等服務。