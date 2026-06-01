專家：AI將澆熄Fed新主席華許快速降息的希望 亞洲科技股超級周期「遠未見頂」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 07:15

AI 推升通膨澆熄降息預期 紐約聯儲：遠距上班才是青年失業元凶

(圖:shutterstock)

AI 投資熱潮正成為美國通膨的新變數。Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Slok 警告，AI 基礎建設初期將推高半導體、能源價格與勞動力成本，這將限制新任聯準會 (Fed) 主席華許快速降息的空間。

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Slok 指出，初期建設帶來的價格壓力「非常明確」，市場可能還需等待一段時間才能見到降息。

與此同時，紐約聯準銀行針對青年失業問題提出不同見解。研究顯示，相較於 AI 取代人力，遠距辦公的興起才是年輕大學畢業生失業的主因。

數據指出，29 歲以下大學學歷者失業率較疫情前上升，其中約 64% 可歸因於居家辦公趨勢，這降低了企業對新進人員的招聘需求。

在資本市場方面，法國巴黎銀行對亞洲科技股維持樂觀。亞太區股票研究主管 William Bratton 表示，科技股的超級週期「遠未見頂」，至少在短期內仍是亞洲市場中確定性最高的獲利增長故事。