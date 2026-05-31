鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 04:10

以色列擴大對黎巴嫩的地面攻勢，展開 25 年來規模最大的越境軍事行動；與此同時，伊朗最重要的區域盟友真主黨（Hezbollah）也加強對以色列北部的攻擊。

根據以色列軍方統計，真主黨週末期間，向駐黎巴嫩以軍及以色列北部地區發射超過 300 枚砲彈與飛彈，徹底粉碎了先前脆弱的停火協議；該協議是在伊朗支持的真主黨因應以色列與美國於 2 月 28 日對伊朗發動戰爭後，襲擊以色列所促成。

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以色列國防軍（IDF）表示，在數日前展開的軍事行動基礎上，部隊已越過利塔尼河（Litani River），並逼近黎巴嫩南部最大的城市之一、以什葉派人口為主的納巴提耶（Nabatieh）。以軍將該地視為真主黨的重要據點。

以色列總理納坦雅胡在聲明中證實，他已指示國防軍擴大在黎巴嫩的地面攻勢，以軍已跨越利塔尼河並佔領戰略制高點，並特別提及以軍已成功奪下博福特山脊（Beaufort ridge）。

週日的局勢升溫發生之際，美國與伊朗正就一項可能為兩國長期對立關係帶來永久停火契機的協議陷入緊張僵局。

納坦雅胡表示，他已下令進一步鞏固並擴大以色列對原本由真主黨控制地區的掌控權。他稱，占領博福特山脊代表以色列政策出現重大轉變，並指出以色列目前已在敘利亞、加薩與黎巴嫩建立所謂的「安全緩衝區」。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）週日稍早也透露，國防軍已在納巴提耶附近的歷史古蹟博福特城堡（Beaufort castle）升起以色列國旗，並直言此次擴張行動意味著以軍將在該地區「永久駐軍」。

自 3 月真主黨重新發動攻擊以來，以色列空襲已重創黎巴嫩南部及首都貝魯特大片地區。根據黎巴嫩衛生部統計，至少已有 3370 人死亡。

自週末以來，以軍已要求黎巴嫩南部數十個城鎮與村莊的居民撤離家園，為進一步推進軍事行動做準備。大規模人口流離失所也使原本嚴峻的人道危機雪上加霜。

在此敏感時刻，美國再度主持黎巴嫩政府官員與以色列之間的談判。這場具有歷史意義的磋商旨在終結雙方敵對狀態，並最終推動和平協議。

黎巴嫩要求全面停火；以色列則希望獲得保證，確保真主黨徹底從黎巴嫩南部被清除。真主黨已拒絕相關談判，且未參與協商。

伊朗則要求，其與美國之間的和平協議必須納入結束黎巴嫩衝突的條件，實際上將兩項談判綁定。