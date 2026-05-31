鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 20:10

日本軟銀集團週日（31 日）宣布，計畫向法國投資最高 750 億歐元，用於建設大規模人工智慧（AI）運算叢集網路，此舉將成為歐洲迄今規模最大的資料中心開發計畫，也是軟銀在美國以外最大規模的 AI 投資承諾。

根據《金融時報》引述知情人士說法，這筆交易的促成，源於法國總統馬克宏與軟銀創辦人孫正義今年 4 月初在東京共進晚餐。馬克宏當時重點介紹了法國豐富的核能資源，以及 AI 基礎設施快速審批流程的優勢，成功打動孫正義。

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此外，協議的宣布時間，恰好選在馬克宏下週舉辦「選擇法國」（Choose France）年度招商峰會前夕，時機頗具深意。

法國近年來以低碳核電作為招商的核心賣點，並藉由每年在凡爾賽宮舉辦「選擇法國」峰會積極爭取產業資本進駐，且活動重心已日益向 AI 領域傾斜。

孫正義表示，軟銀對此項重大承諾感到自豪，並指出法國憑藉其工業實力、人才儲備與國家層面的雄心，具備成為歐洲 AI 基礎設施中心的獨特優勢。

根據協議內容，軟銀計畫主導約 450 億歐元資金，在 2031 年前於法國北部上法蘭西大區建設約 3.1GW 的算力基礎設施，並在後續階段進一步擴展至約 2GW 規模。

該計畫核心園區之一選址敦克爾克地區，軟銀將攜手施耐德電氣，共同打造融合人工智慧基礎設施與機器人製造的綜合產業中心。該地點亦具備地理優勢，可有效涵蓋倫敦、布魯塞爾及阿姆斯特丹等歐洲核心市場。

若整體規劃的 5GW 算力集群如期落地，其規模約相當於五座核電廠的發電能力，或接近紐約尖峰用電需求，對應軟銀整體投資預計將達到約 750 億歐元。

不過，外界也注意到，750 億歐元與建設 5GW 資料中心所需資金之間仍存在明顯缺口。業界估算，每建設 1GW 資料中心，耗資約 500 億美元，因此軟銀勢必須引入更多尚未公開的合作夥伴共同融資。

以往慣例來看，軟銀通常僅提供較小比例的初始股權資金，其餘多數資金則仰賴債務融資的專案融資模式。

軟銀 AI 版圖全球擴張

值得注意的是，法國計畫只是軟銀積極布局全球 AI 基礎設施的縮影。

今年 3 月，美國政府宣布，軟銀將在俄亥俄州啟動一個 10GW 的資料中心項目；此外，軟銀還參與一個財團，計畫聯合 G42、OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 、輝達 (NVDA-US) 及思科系統 (CSCO-US) ，在阿布達比共同建設 5GW 的 AI 基礎設施。

在整體 AI 戰略上，軟銀已向 ChatGPT 開發商 OpenAI 承諾逾 600 億美元投資，並籌劃旗下機器人及能源業務在美國上市，同時持續圍繞核心資產、晶片設計商 Arm 擴充半導體產能。

值得注意的是，上述資料中心雄心，在一定程度上取代了此前規劃的 500 億美元「星際之門」（Stargate）合資專案。

受上述利多消息提振，軟銀集團股價今年迄今已暴漲逾 70%，旗下 Arm(ARM-US) 更大漲 220%，孫正義的身價因此攀升至 881 億美元。

歐洲仍面臨結構性競爭劣勢

儘管科技巨頭接連宣布數千億美元的 AI 產能擴張計畫，但項目能否如期落地仍存變數。

OpenAI 此前宣布在英格蘭東北部興建設施的旗舰項目，曾獲英國首相施凱爾政府去年 9 月高調背書，如今卻已無限期擱置。

從宏觀競爭格局來看，歐洲在建設大型資料中心方面，仍大幅落後於美國、中國與中東地區。

富蘭克林坦伯頓全球投資策略師布朗指出，全球各地能源成本差距將持續擴大，高耗能產業必然優先選擇能源成本最低的地區，以 700 億美元規模的大型資料中心而言，美國或中國往往才是首選。