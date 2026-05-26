研調：美光回頭擴產DDR4 不影響供給短缺格局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-26 18:51

美光 (MU-US) 宣布美國維吉尼亞州 Fab 6 開始投產 1α奈米製程的 LPDDR4 和 DDR4，主要供應給汽車、國防航太、工業、網通及醫療等關鍵領域客戶。根據 TrendForce 最新調查，Fab 6 擴產主要反映美光內部產能配置調整，而非重啟對消費性 DDR4 的供給。

台灣美光台中廠區。(圖：美光提供)

TrendForce 分析，此次美光產線轉移呼應美國政府強化企業產能回流本土的政策，將調整 Fab 6 的生產重心至 LPDDR4 及 DDR4，尤以前者為主，預估該廠整體投片量於 2027 年第四季將成長至 2026 年第二季的 1.5 倍。

‌



其中，1α奈米的投片將於 2026 年底開始量產，並於 2027 年提升投片至四倍規模。同時，OMT 廠的 1α nm 將逐季減產，整體 DDR4 與 LPDDR4 並無擴產的規劃。

Fab 6 新增 DDR4/LPDDR4 產線之設備除了主要來自 OMT 廠區，尚有額外購置設備以滿足製程升級需求。在 OMT 廠區的產線轉移至 Fab 6 後，TrendForce 預期，2026 年美光 DDR4 於其整體 DRAM 產出占比將收斂至 7% 左右，並且將逐年減少。

從整體 DRAM 產業角度觀察，考量網通等需求仍然強勁，TrendForce 研判 2026 年 DDR4 將持續缺貨，價格維持上行。