鉅亨網編譯段智恆 2026-05-26 23:30

國際油市周二 (26 日) 震盪加劇，市場擔憂伊朗可能在未來與美國達成和平協議後，對通行荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船隻徵收永久性通行費，引發投資人對全球能源運輸成本與海運自由的疑慮。

布蘭特原油價格周二一度上漲 2.5%，來到每桶 98.47 美元附近，西德州原油 (WTI) 則震盪走低。市場一方面消化美軍最新對伊朗發動的「防禦性打擊」，另一方面也評估美國總統川普近期釋出的訊號，認為美伊和平協議可能已有進展。

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市場傳出，伊朗與阿曼可能共同管理荷姆茲海峽，並向通行船舶徵收所謂「環境費用」或過境通行費，作為未來協議的一部分。

標普全球能源 (S&P Global Energy) 總裁恩斯柏格 (Dave Ernsberger) 表示，目前市場對談判訊息感到混亂，導致投資人不敢輕易押注油價方向。

他接受《CNBC》訪問時指出，目前最大的問題不只是費用本身，而是是否會因此破壞全球長期以來的海運自由原則。

恩斯柏格說：「真正的問題在於，全球市場、各國政府與市場參與者，是否願意接受這種通行費制度，因為這將創下新的先例。」

伊朗擬對油輪收費 市場憂變相「貿易稅」

目前關於收費方案的細節仍相當有限。伊朗外交部發言人巴格哈伊 (Esmail Baghaei) 雖表示「不存在通行費」，但同時也提到，維護荷姆茲海峽、波斯灣與阿曼灣生態系統將產生成本。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球最重要的能源運輸航道之一，約五分之一的全球海運原油供應需經此通道。

恩斯柏格表示，市場目前流傳的方案之一，是對原油運輸每桶徵收約 1 美元費用。他指出，若國際油價維持在每桶 120 美元附近，1 美元費用影響相對有限；但若油價回落至去年 12 月約 55 美元水準，成本壓力就會顯著升高。

他認為，這類費用本質上等同於對全球貿易加稅，最終不是由消費市場吸收，就是由產油國自行承擔出口成本。

油輪通行量僅剩戰前一成 供應恢復恐需一年

能源研究機構 Kepler 中東能源與 OPEC + 主管巴克爾 (Amena Bakr) 表示，目前市場最大問題在於不確定性升高，加上各方談判訊息反覆，導致油價波動進一步放大。

她指出，即使荷姆茲海峽最終重新全面開放，市場仍會擔憂原油供應與運輸是否足夠穩定。

恩斯柏格透露，目前仍有部分船隻通過荷姆茲海峽，但整體航運量僅剩戰前正常水準約 10%。他表示，目前每天雖可能有約 10 艘船通行，但真正的原油與成品油油輪可能只有兩艘左右。

此外，他預估卡達、伊拉克與部分沙烏地阿拉伯的原油生產，可能需要約兩個月才能恢復正常，而海運流量全面恢復恐怕要等到第四季。